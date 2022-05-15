https://ria.ru/20220515/reshenie-1788676592.html

Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС

Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС - РИА Новости, 15.05.2022

Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал давать оценку намерению Швеции и Финляндии вступить в НАТО и заявил, что каждая страна сама вправе принимать решение в РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:13

2022-05-15T17:13

2022-05-15T17:13

в мире

финляндия

швеция

нато

жозеп боррель

пекка хаависто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_0d1133dc8c0b5dd615906f3a7d634835.jpg

БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал давать оценку намерению Швеции и Финляндии вступить в НАТО и заявил, что каждая страна сама вправе принимать решение в таких вопросах."Правильно это или нет, но это их решение. Каждое государство имеет право самостоятельно принимать решения о своих союзах. До настоящего момента для Финляндии и Швеции преимущества нейтралитета перевешивали недостатки. Но когда вы увидите, что происходит вокруг вас, вы можете изменить свое мнение", - сказал Боррель газете Zeit.В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/nato-1788674224.html

https://ria.ru/20220515/chavushoglu-1788659196.html

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, швеция, нато, жозеп боррель, пекка хаависто