Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал давать оценку намерению Швеции и Финляндии вступить в НАТО и заявил, что каждая страна сама вправе принимать решение в таких вопросах.
"Правильно это или нет, но это их решение. Каждое государство имеет право самостоятельно принимать решения о своих союзах. До настоящего момента для Финляндии и Швеции преимущества нейтралитета перевешивали недостатки. Но когда вы увидите, что происходит вокруг вас, вы можете изменить свое мнение", - сказал Боррель газете Zeit.
В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.