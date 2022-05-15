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Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС - РИА Новости, 15.05.2022
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Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС
Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС - РИА Новости, 15.05.2022
Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал давать оценку намерению Швеции и Финляндии вступить в НАТО и заявил, что каждая страна сама вправе принимать решение в РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:13
2022-05-15T17:13
в мире
финляндия
швеция
нато
жозеп боррель
пекка хаависто
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал давать оценку намерению Швеции и Финляндии вступить в НАТО и заявил, что каждая страна сама вправе принимать решение в таких вопросах."Правильно это или нет, но это их решение. Каждое государство имеет право самостоятельно принимать решения о своих союзах. До настоящего момента для Финляндии и Швеции преимущества нейтралитета перевешивали недостатки. Но когда вы увидите, что происходит вокруг вас, вы можете изменить свое мнение", - сказал Боррель газете Zeit.В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220515/nato-1788674224.html
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в мире, финляндия, швеция, нато, жозеп боррель, пекка хаависто
17:13 15.05.2022
 
Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Финляндия и Швеция сами примут решение по НАТО

© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал давать оценку намерению Швеции и Финляндии вступить в НАТО и заявил, что каждая страна сама вправе принимать решение в таких вопросах.
"Правильно это или нет, но это их решение. Каждое государство имеет право самостоятельно принимать решения о своих союзах. До настоящего момента для Финляндии и Швеции преимущества нейтралитета перевешивали недостатки. Но когда вы увидите, что происходит вокруг вас, вы можете изменить свое мнение", - сказал Боррель газете Zeit.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:52
НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен
В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 14:42
Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО
 
В миреФинляндияШвецияНАТОЖозеп БоррельПекка Хаависто
 
 
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