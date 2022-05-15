https://ria.ru/20220515/pozitsiya-1788660881.html
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, позиция Анкары четкая. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:55
2022-05-15T14:55
2022-05-15T15:09
в мире
турция
мевлют чавушоглу
финляндия
швеция
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/85/1527188564_0:224:2846:1825_1920x0_80_0_0_f9a40a6faff8d1939b07d16c57d20c55.jpg
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, позиция Анкары четкая.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая – полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе", - сказал Чавушоглу на брифинге в Берлине.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220514/nato-1788595054.html
https://ria.ru/20220515/nato-1788642434.html
турция
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/85/1527188564_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_308e7a879f818355b4de198a1b240774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, мевлют чавушоглу, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг
14:55 15.05.2022 (обновлено: 15:09 15.05.2022)
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО
Глава МИД Чавушоглу: Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО