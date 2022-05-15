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Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО

Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, позиция Анкары четкая. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:55

2022-05-15T14:55

2022-05-15T15:09

в мире

турция

мевлют чавушоглу

финляндия

швеция

нато

йенс столтенберг

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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, позиция Анкары четкая.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая – полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе", - сказал Чавушоглу на брифинге в Берлине.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/nato-1788595054.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788642434.html

турция

финляндия

швеция

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в мире, турция, мевлют чавушоглу, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг