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Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, позиция Анкары четкая. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:55
2022-05-15T15:09
в мире
турция
мевлют чавушоглу
финляндия
швеция
нато
йенс столтенберг
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, позиция Анкары четкая.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая – полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе", - сказал Чавушоглу на брифинге в Берлине.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг
14:55 15.05.2022 (обновлено: 15:09 15.05.2022)
 
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Чавушоглу: Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, позиция Анкары четкая.
Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 20:46
Чавушоглу: большинство турок просят блокировать членство Финляндии в НАТО
"Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая – полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе", - сказал Чавушоглу на брифинге в Берлине.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 11:53
Турецкие СМИ рассказали о ситуации с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреТурцияМевлют ЧавушоглуФинляндияШвецияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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