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В ростовских Шахтах загорелось производственное здание "Глории Джинс"
В ростовских Шахтах загорелось производственное здание "Глории Джинс" - РИА Новости, 15.05.2022
В ростовских Шахтах загорелось производственное здание "Глории Джинс"
Пожар произошел в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:22
2022-05-15T16:22
2022-05-15T16:22
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 15.39 мск поступило сообщение о пожаре в производственном здании "Глория Джинс" на переулке Енисейский 15", - сказал он.По оперативным данным, площадь пожара составляет 250 квадратных метров.К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20220515/tushenie-1788656795.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
В ростовских Шахтах загорелось производственное здание "Глории Джинс"
В городе Шахты Ростовской области загорелось производственное здание "Глории Джинс"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 15.39 мск поступило сообщение о пожаре в производственном здании "Глория Джинс" на переулке Енисейский 15", - сказал он.
По оперативным данным, площадь пожара составляет 250 квадратных метров.
К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.