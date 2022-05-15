https://ria.ru/20220515/pozhar-1788670442.html

В ростовских Шахтах загорелось производственное здание "Глории Джинс"

В ростовских Шахтах загорелось производственное здание "Глории Джинс" - РИА Новости, 15.05.2022

В ростовских Шахтах загорелось производственное здание "Глории Джинс"

Пожар произошел в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:22

2022-05-15T16:22

2022-05-15T16:22

происшествия

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 15.39 мск поступило сообщение о пожаре в производственном здании "Глория Джинс" на переулке Енисейский 15", - сказал он.По оперативным данным, площадь пожара составляет 250 квадратных метров.К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20220515/tushenie-1788656795.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область