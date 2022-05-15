https://ria.ru/20220515/pokushenie-1788659982.html
На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник
На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2022
На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник
Покушение совершено на йеменского военачальника в провинции Аден на юге Йемена, он выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:49
2022-05-15T14:49
2022-05-15T14:49
в мире
йемен
аден
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КАИР, 15 мая - РИА Новости. Покушение совершено на йеменского военачальника в провинции Аден на юге Йемена, он выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Источник заявил, что в городе Муалла в провинции Аден сработало взрывное устройство, целью взрыва был автомобиль командующего четвертым военным округом полковника Салеха Али Хасана ад-Данбари.Источник добавил, что взрыв произошел около полицейского участка и штаба Йеменской социалистической партии в Муалле.
https://ria.ru/20220408/yemen-1782418436.html
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в мире, йемен, аден
На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник
В местных органах власти сообщили, что на юге Йемена совершили покушение на военачальника