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На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2022
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На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник
На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2022
На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник
Покушение совершено на йеменского военачальника в провинции Аден на юге Йемена, он выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:49
2022-05-15T14:49
в мире
йемен
аден
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КАИР, 15 мая - РИА Новости. Покушение совершено на йеменского военачальника в провинции Аден на юге Йемена, он выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Источник заявил, что в городе Муалла в провинции Аден сработало взрывное устройство, целью взрыва был автомобиль командующего четвертым военным округом полковника Салеха Али Хасана ад-Данбари.Источник добавил, что взрыв произошел около полицейского участка и штаба Йеменской социалистической партии в Муалле.
https://ria.ru/20220408/yemen-1782418436.html
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в мире, йемен, аден
14:49 15.05.2022
 
На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник

В местных органах власти сообщили, что на юге Йемена совершили покушение на военачальника

CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / ShibamЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / Shibam
Йемен. Архивное фото
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КАИР, 15 мая - РИА Новости. Покушение совершено на йеменского военачальника в провинции Аден на юге Йемена, он выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
Источник заявил, что в городе Муалла в провинции Аден сработало взрывное устройство, целью взрыва был автомобиль командующего четвертым военным округом полковника Салеха Али Хасана ад-Данбари.
Источник добавил, что взрыв произошел около полицейского участка и штаба Йеменской социалистической партии в Муалле.
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Хуситы потребовали вывода иностранных войск из Йемена
 
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