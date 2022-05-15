https://ria.ru/20220515/pokushenie-1788659982.html

На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник

На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2022

На юге Йемена совершили покушение на военачальника, сообщил источник

Покушение совершено на йеменского военачальника в провинции Аден на юге Йемена, он выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:49

2022-05-15T14:49

2022-05-15T14:49

в мире

йемен

аден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156215/91/1562159148_0:63:1984:1179_1920x0_80_0_0_12edf1870d24f3d10834bfa82d6e6bd8.jpg

КАИР, 15 мая - РИА Новости. Покушение совершено на йеменского военачальника в провинции Аден на юге Йемена, он выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Источник заявил, что в городе Муалла в провинции Аден сработало взрывное устройство, целью взрыва был автомобиль командующего четвертым военным округом полковника Салеха Али Хасана ад-Данбари.Источник добавил, что взрыв произошел около полицейского участка и штаба Йеменской социалистической партии в Муалле.

https://ria.ru/20220408/yemen-1782418436.html

йемен

аден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, аден