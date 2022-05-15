19:10 15.05.2022 (обновлено: 19:34 15.05.2022)
За прошедшие сутки погибли четверо военных ДНР
Народная милиция ДНР: за сутки погибли четверо военных республики, 12 получили ранения
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Четверо военных Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в Telegram-канале народной милиции.
Уточняется, что с начала суток украинская сторона выпустила более ста снарядов и мин, в том числе из БМ-21 "Град", обстреляны районы семи населенных пунктов, погибли два мирных жителя и один ранен. Повреждено двадцать жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.