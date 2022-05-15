https://ria.ru/20220515/pogibshie-1788689294.html

За прошедшие сутки погибли четверо военных ДНР

За прошедшие сутки погибли четверо военных ДНР - РИА Новости, 15.05.2022

За прошедшие сутки погибли четверо военных ДНР

Четверо военных Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:10

2022-05-15T19:10

2022-05-15T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Четверо военных Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в Telegram-канале народной милиции.Уточняется, что с начала суток украинская сторона выпустила более ста снарядов и мин, в том числе из БМ-21 "Град", обстреляны районы семи населенных пунктов, погибли два мирных жителя и один ранен. Повреждено двадцать жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/natsionalisty-1788690031.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика