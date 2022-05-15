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Более 1,2 тысячах деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы
Более 1,2 тысячах деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы - РИА Новости, 16.05.2022
Более 1,2 тысячах деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы
Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы до конца мая, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-15T14:39
2022-05-15T14:39
2022-05-16T10:40
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городское хозяйство москвы
деревья
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы до конца мая, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается начатая в прошлом году работа по озеленению городских магистралей. Более 1250 деревьев и кустарников украсят до конца мая Ярославское шоссе и Минскую улицу. Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", - сказал Бирюков.Он подчеркнул, что столичные магистрали отличает высокая интенсивность дорожного движения, поэтому при выборе зеленых насаждений для этих участков предпочтение отдается тем, которые смогут быстро адаптироваться, не боятся ветров и морозов, обладают густой кроной.В комплексе городского хозяйства дополнили, что на Минской улице в Западном административном округе высадят более 220 взрослых мелколистных европейских лип "Паллида", порядка 60 декоративных яблонь кустовой формы, 25 остролистных кленов и более 350 кустов сирени.Ярославское шоссе от пересечения с улицей Красная Сосна до МКАД украсят более 60 лип "Паллида", порядка 10 декоративных яблонь и около 25 остролистных кленов. Там же высадят почти 400 кустов сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.
https://realty.ria.ru/20220516/park-1788118781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, деревья
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы до конца мая, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается начатая в прошлом году работа по озеленению городских магистралей. Более 1250 деревьев и кустарников украсят до конца мая Ярославское шоссе
и Минскую улицу. Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва
: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что столичные магистрали отличает высокая интенсивность дорожного движения, поэтому при выборе зеленых насаждений для этих участков предпочтение отдается тем, которые смогут быстро адаптироваться, не боятся ветров и морозов, обладают густой кроной.
В комплексе городского хозяйства дополнили, что на Минской улице в Западном административном округе высадят более 220 взрослых мелколистных европейских лип "Паллида", порядка 60 декоративных яблонь кустовой формы, 25 остролистных кленов и более 350 кустов сирени.
Ярославское шоссе от пересечения с улицей Красная Сосна до МКАД украсят более 60 лип "Паллида", порядка 10 декоративных яблонь и около 25 остролистных кленов. Там же высадят почти 400 кустов сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.
"Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые три-четыре года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой, сами стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений", - отметил Бирюков.