https://ria.ru/20220515/ozelenenie-1788747184.html

Более 1,2 тысячах деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы

Более 1,2 тысячах деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы - РИА Новости, 16.05.2022

Более 1,2 тысячах деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы

Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы до конца мая, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-15T14:39

2022-05-15T14:39

2022-05-16T10:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

деревья

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадят на магистралях Москвы до конца мая, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается начатая в прошлом году работа по озеленению городских магистралей. Более 1250 деревьев и кустарников украсят до конца мая Ярославское шоссе и Минскую улицу. Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", - сказал Бирюков.Он подчеркнул, что столичные магистрали отличает высокая интенсивность дорожного движения, поэтому при выборе зеленых насаждений для этих участков предпочтение отдается тем, которые смогут быстро адаптироваться, не боятся ветров и морозов, обладают густой кроной.В комплексе городского хозяйства дополнили, что на Минской улице в Западном административном округе высадят более 220 взрослых мелколистных европейских лип "Паллида", порядка 60 декоративных яблонь кустовой формы, 25 остролистных кленов и более 350 кустов сирени.Ярославское шоссе от пересечения с улицей Красная Сосна до МКАД украсят более 60 лип "Паллида", порядка 10 декоративных яблонь и около 25 остролистных кленов. Там же высадят почти 400 кустов сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.

https://realty.ria.ru/20220516/park-1788118781.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, деревья