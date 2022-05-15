https://ria.ru/20220515/obstrel-1788698077.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке, заявили в ДНР
Украинские войска в 19.40 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Васильевке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:13
2022-05-15T20:13
2022-05-15T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727220799_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_764f5aec0b0e5d668cc09965e667cdc4.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Васильевке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:40 - Авдеевка - Васильевка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220515/donbass-1788665673.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727220799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78ea02aa760a45dc1fdadce7c335b34d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке