https://ria.ru/20220515/nato-1788669389.html
Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО
Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО
НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:15
2022-05-15T16:15
2022-05-15T16:17
в мире
швеция
финляндия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине."В случае подачи заявок от Финляндии и Швеции НАТО постарается сделать все возможное, чтобы сделать переходный период до полноценного членства как можно короче. Наша цель – быстрый переходный период", - сообщил он.
https://ria.ru/20220515/nato-1788660259.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг
16:15 15.05.2022 (обновлено: 16:17 15.05.2022)
Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО
Столтенберг пообещал ускорить переходный период при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО