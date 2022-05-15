https://ria.ru/20220515/nato-1788669389.html

Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО

Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО

НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:15

2022-05-15T16:15

2022-05-15T16:17

в мире

швеция

финляндия

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине."В случае подачи заявок от Финляндии и Швеции НАТО постарается сделать все возможное, чтобы сделать переходный период до полноценного членства как можно короче. Наша цель – быстрый переходный период", - сообщил он.

https://ria.ru/20220515/nato-1788660259.html

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг