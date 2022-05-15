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Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО
Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО
НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:15
2022-05-15T16:17
в мире
швеция
финляндия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине."В случае подачи заявок от Финляндии и Швеции НАТО постарается сделать все возможное, чтобы сделать переходный период до полноценного членства как можно короче. Наша цель – быстрый переходный период", - сообщил он.
https://ria.ru/20220515/nato-1788660259.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг
16:15 15.05.2022 (обновлено: 16:17 15.05.2022)
 
Для Швеции и Финляндии ускорят переход к полноценному членству в НАТО

Столтенберг пообещал ускорить переходный период при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.
"В случае подачи заявок от Финляндии и Швеции НАТО постарается сделать все возможное, чтобы сделать переходный период до полноценного членства как можно короче. Наша цель – быстрый переходный период", - сообщил он.
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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В миреШвецияФинляндияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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