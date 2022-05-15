https://ria.ru/20220515/naemniki-1788693957.html

Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе

Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022

Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе

Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода "Краситель" в городе... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:44

2022-05-15T19:44

2022-05-15T21:35

специальная военная операция на украине

нед прайс

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javelin (птрк)

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вооруженные силы украины

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 15 мая — РИА Новости. Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода "Краситель" в городе Рубежное, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов."Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам, по сути, противостоял на заводе "Краситель", пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. — Прим. ред.), документы и свое вооружение", — рассказал он агентству.Ранее в Сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В Сеть также попала фотография его паспорта. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 55 тысяч человек. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики. Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220514/osvobozhdenie-1788586031.html

https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html

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рубежное

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Документы одного из американцев, воевавших за Украину В Рубежном убиты 7 американцев, участвовавших в боях на стороне Киева, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни Алаудинов, показав документ одного из них на имя Джозефа Уорда Кларка из Вашингтона: «Это, наверное, спецназом считалось подразделение, их семь человек, я так понимаю, было американцев. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной». 2022-05-15T19:44 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нед прайс, в мире, украина, рубежное, javelin (птрк), россия, вооруженные силы украины