Рейтинг@Mail.ru
Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/naemniki-1788693957.html
Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе
Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022
Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе
Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода "Краситель" в городе... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T19:44
2022-05-15T21:35
специальная военная операция на украине
нед прайс
в мире
украина
рубежное
javelin (птрк)
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788695124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20ddcdc96032d5d3f2d2bd3b0378d04d.jpg
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 15 мая — РИА Новости. Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода "Краситель" в городе Рубежное, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов."Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам, по сути, противостоял на заводе "Краситель", пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. — Прим. ред.), документы и свое вооружение", — рассказал он агентству.Ранее в Сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В Сеть также попала фотография его паспорта. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 55 тысяч человек. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики. Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220514/osvobozhdenie-1788586031.html
https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html
украина
рубежное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Документы одного из американцев, воевавших за Украину
В Рубежном убиты 7 американцев, участвовавших в боях на стороне Киева, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни Алаудинов, показав документ одного из них на имя Джозефа Уорда Кларка из Вашингтона: «Это, наверное, спецназом считалось подразделение, их семь человек, я так понимаю, было американцев. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной».
2022-05-15T19:44
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788695124_280:0:1240:720_1920x0_80_0_0_aa8ccfaf8bbb6c8a4ffb2bfad72ca289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нед прайс, в мире, украина, рубежное, javelin (птрк), россия, вооруженные силы украины
19:44 15.05.2022 (обновлено: 21:35 15.05.2022)
 
Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе

Помощник главы Чечни указал место гибели наемника Кларка и еще шести американцев в Донбассе

Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 15 мая — РИА Новости. Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода "Краситель" в городе Рубежное, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
"Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам, по сути, противостоял на заводе "Краситель", пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. — Прим. ред.), документы и свое вооружение", — рассказал он агентству.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
14 мая, 19:42Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном
Ранее в Сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В Сеть также попала фотография его паспорта. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.
Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 55 тысяч человек. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики. Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 02:17Специальная военная операция на Украине
"Пушечное мясо": западные наемники пожаловались на службу на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНед ПрайсВ миреУкраинаРубежноеJavelin (ПТРК)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала