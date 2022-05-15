19:44 15.05.2022 (обновлено: 21:35 15.05.2022)
Помощник главы Чечни сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе
Помощник главы Чечни указал место гибели наемника Кларка и еще шести американцев в Донбассе
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 15 мая — РИА Новости. Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода "Краситель" в городе Рубежное, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
"Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам, по сути, противостоял на заводе "Краситель", пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. — Прим. ред.), документы и свое вооружение", — рассказал он агентству.
Ранее в Сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В Сеть также попала фотография его паспорта. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.
Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 55 тысяч человек. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики. Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.