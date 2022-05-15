https://ria.ru/20220515/kherson-1788669800.html

Херсонские предприниматели начали регистрацию в налоговой службе в Крыму

Херсонские предприниматели начали регистрацию в налоговой службе в Крыму - РИА Новости, 15.05.2022

Херсонские предприниматели начали регистрацию в налоговой службе в Крыму

Предприниматели, задействованные в сельскохозяйственной отрасли в Херсонской области, в ближайшее время завершат оформление необходимых документов в налоговой... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:18

2022-05-15T16:18

2022-05-15T16:18

специальная военная операция на украине

экономика

херсонская область

джанкой

россия

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ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Предприниматели, задействованные в сельскохозяйственной отрасли в Херсонской области, в ближайшее время завершат оформление необходимых документов в налоговой службе и банках Крыма, что позволит полноценнее реализовывать торговлю, рассказал РИА Новости генеральный директор крупной агропромышленной компании "Агробизнес" Эдуард Репилевский.В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил."Дорога у нас на Крым открыта. С этой целью военно-гражданская администрация провела определенное обучение, что и куда реализовывать, как сотрудничать с банком, который уже есть в Красноперекопске и Джанкое и который готов принимать нас как плательщиков и готов работать с нами, чтобы обеспечить нормальные взаимоотношения между нами и торговыми представителями. Суммы большие, их необходимо проводить через банки. Уже проходим регистрацию в Красноперекопске в налоговой инспекции и в банке. Работаем в этом направлении, чтобы начать отгружать продукцию, которая есть и которая будет",- сказал Репилевский.По словам предпринимателя, работа через российские банки может начаться уже в ближайшие дни, после завершения оформления всех документов. На первом этапе расчеты будут проходить в рублях и гривнах в соотношении 1 к 2,5."Проблема единственная сейчас в платежах. Покупатели есть, уже заезжают, смотрят продукцию, ее качество. Мы все готовы отгружать, но проблема в правильности фиксации платежей. Логистика налажена, машины пригоняют и с места готовы давать нам цену за продукцию",- отметил собеседник агентства."Агробизнес" является одной из крупнейших агропромышленных компаний в Херсонской области. С начала специальной операции РФ на Украине ни один сотрудник компании не покинул рабочее место. Предприятие не прекращало работу и готово увеличить количество рабочих мест при новой администрации.

https://ria.ru/20220515/kherson-1788639008.html

херсонская область

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, херсонская область , джанкой, россия