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Организаторы Евровидения заменили оценки, утверждает румынская делегация - РИА Новости, 16.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788711269.html
Организаторы Евровидения заменили оценки, утверждает румынская делегация
Организаторы Евровидения заменили оценки, утверждает румынская делегация - РИА Новости, 16.05.2022
Организаторы Евровидения заменили оценки, утверждает румынская делегация
Организаторы "Евровидения" заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-15T23:29
2022-05-16T03:53
румыния
украина
молдавия
европейский вещательный союз
евровидение
шоубиз
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Организаторы "Евровидения" заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук."Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии", - сообщила Марчук в комментарии телеканалу TVR.В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла.Как уточняет телеканал, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании "неправильной схемы голосования", но не уточнил, какие именно страны. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине.Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".
https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788072703.html
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румыния, украина, молдавия, европейский вещательный союз , евровидение
23:29 15.05.2022 (обновлено: 03:53 16.05.2022)
 
Организаторы Евровидения заменили оценки, утверждает румынская делегация

Глава делегации Румынии Марчук: организаторы "Евровидения" изменили оценки ради Украины

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни "Евровидение-2022"
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни "Евровидение-2022"
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Организаторы "Евровидения" заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук.
"Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии", - сообщила Марчук в комментарии телеканалу TVR.
В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла.
Как уточняет телеканал, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании "неправильной схемы голосования", но не уточнил, какие именно страны. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине.
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Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.
После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".
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ШоубизРумынияУкраинаМолдавияЕвропейский вещательный союзЕвровидение
 
 
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