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"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788666263.html
"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении
"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении
Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от результатов прошедшего в Турине конкурса песни Евровидение-2022, в котором победила украинская группа... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:55
2022-05-15T23:27
в мире
евровидение
украина
германия
шоубиз
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от результатов прошедшего в Турине конкурса песни Евровидение-2022, в котором победила украинская группа Kalush Orchestra.Пользователи назвали победу украинских участников несправедливой, но при этом предсказуемой, а сам конкурс — фарсом."Было ясно, что Украина победит. У всех остальных никогда не было шанса", — написал Hans78.По его мнению, украинские участники должны выступать вне конкурса, чтобы избежать несправедливости по отношению к другим артистам."Как вы думаете, что чувствуют другие музыканты?" — спросил C.GRQ.По его мнению, лучшими на шоу были представители Молдовы — группа Zdob si Zdub.С ним согласился другой юзер.Она указала на неуместность участия Украины в шоу на фоне происходящих там событий."Какой спектакль, какой театр, в наших СМИ сейчас все подчинено солидарности с Украиной", — возмутился PoliTische.Он подчеркнул, что на Евровидении больше не оценивают музыку."Европа пристает к Украине, Россию презирают. В этом уже не может быть никаких сомнений", — отметил grumpy_racoon."Все более гротескное мероприятие, разнообразное и в итоге с предсказуемой, понятной, но тоже несвежей победой Украины", — заявил другой читатель.По его мнению, украинские участники могли представить любую песню и все равно выиграть, что несправедливо по отношению к другим артистам.Ulrike обвинила Украину в использовании музыки в качестве оружия."В начале июня Украина сыграет с Шотландией, а затем с Уэльсом, чтобы выйти на чемпионат мира. Я надеюсь, что соперники и судьи будут проинструктированы соответствующим образом", — сыронизировал еще один посетитель сайта."Интересно, как Германии всегда удается попасть в финал? О, мы платим за это", — написал Koste-es-was-es-wolle.Конкурс песни Евровидение прошел накануне в Турине. Победу в соревновании одержала представлявшая Украину группа Kalush Orchestra с 631 баллом от жюри и зрителей. Второе место заняла Великобритания с 466 очками.Участники с Украины заняли лишь четвертое место в голосовании профессионального жюри, однако вышли на первую строчку благодаря оценкам от зрителей.
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в мире, евровидение, украина, германия
15:55 15.05.2022 (обновлено: 23:27 15.05.2022)
 
"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении

Читателей Spiegel возмутила победа Kalush Orchestra с Украины на Евровидении в Турине

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от результатов прошедшего в Турине конкурса песни Евровидение-2022, в котором победила украинская группа Kalush Orchestra.
Пользователи назвали победу украинских участников несправедливой, но при этом предсказуемой, а сам конкурс — фарсом.
"Было ясно, что Украина победит. У всех остальных никогда не было шанса", — написал Hans78.
По его мнению, украинские участники должны выступать вне конкурса, чтобы избежать несправедливости по отношению к другим артистам.
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"Как вы думаете, что чувствуют другие музыканты?" — спросил C.GRQ.
По его мнению, лучшими на шоу были представители Молдовы — группа Zdob si Zdub.
С ним согласился другой юзер.

"Это уровень ниже критериев, которые имеют какое-либо отношение к искусству и творчеству", — заявила Elis12.

Она указала на неуместность участия Украины в шоу на фоне происходящих там событий.
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"Какой спектакль, какой театр, в наших СМИ сейчас все подчинено солидарности с Украиной", — возмутился PoliTische.
Он подчеркнул, что на Евровидении больше не оценивают музыку.
"Но и мы противная публика, мы — миллионы европейцев, которые массово проголосовали за Украину", — прокомментировал DerechteNorden.
"Европа пристает к Украине, Россию презирают. В этом уже не может быть никаких сомнений", — отметил grumpy_racoon.
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"Все более гротескное мероприятие, разнообразное и в итоге с предсказуемой, понятной, но тоже несвежей победой Украины", — заявил другой читатель.
По его мнению, украинские участники могли представить любую песню и все равно выиграть, что несправедливо по отношению к другим артистам.
Ulrike обвинила Украину в использовании музыки в качестве оружия.
"В начале июня Украина сыграет с Шотландией, а затем с Уэльсом, чтобы выйти на чемпионат мира. Я надеюсь, что соперники и судьи будут проинструктированы соответствующим образом", — сыронизировал еще один посетитель сайта.
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"Интересно, как Германии всегда удается попасть в финал? О, мы платим за это", — написал Koste-es-was-es-wolle.

"Могу я написать, что песня и исполнение показались мне ужасными? Но, хорошо, в эти времена все по-другому. Вы должны думать, что это здорово", — заявил tamagotchi.

Конкурс песни Евровидение прошел накануне в Турине. Победу в соревновании одержала представлявшая Украину группа Kalush Orchestra с 631 баллом от жюри и зрителей. Второе место заняла Великобритания с 466 очками.
Участники с Украины заняли лишь четвертое место в голосовании профессионального жюри, однако вышли на первую строчку благодаря оценкам от зрителей.
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