https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788666263.html

"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении

"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022

"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении

Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от результатов прошедшего в Турине конкурса песни Евровидение-2022, в котором победила украинская группа... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:55

2022-05-15T15:55

2022-05-15T23:27

в мире

евровидение

украина

германия

шоубиз

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от результатов прошедшего в Турине конкурса песни Евровидение-2022, в котором победила украинская группа Kalush Orchestra.Пользователи назвали победу украинских участников несправедливой, но при этом предсказуемой, а сам конкурс — фарсом."Было ясно, что Украина победит. У всех остальных никогда не было шанса", — написал Hans78.По его мнению, украинские участники должны выступать вне конкурса, чтобы избежать несправедливости по отношению к другим артистам."Как вы думаете, что чувствуют другие музыканты?" — спросил C.GRQ.По его мнению, лучшими на шоу были представители Молдовы — группа Zdob si Zdub.С ним согласился другой юзер.Она указала на неуместность участия Украины в шоу на фоне происходящих там событий."Какой спектакль, какой театр, в наших СМИ сейчас все подчинено солидарности с Украиной", — возмутился PoliTische.Он подчеркнул, что на Евровидении больше не оценивают музыку."Европа пристает к Украине, Россию презирают. В этом уже не может быть никаких сомнений", — отметил grumpy_racoon."Все более гротескное мероприятие, разнообразное и в итоге с предсказуемой, понятной, но тоже несвежей победой Украины", — заявил другой читатель.По его мнению, украинские участники могли представить любую песню и все равно выиграть, что несправедливо по отношению к другим артистам.Ulrike обвинила Украину в использовании музыки в качестве оружия."В начале июня Украина сыграет с Шотландией, а затем с Уэльсом, чтобы выйти на чемпионат мира. Я надеюсь, что соперники и судьи будут проинструктированы соответствующим образом", — сыронизировал еще один посетитель сайта."Интересно, как Германии всегда удается попасть в финал? О, мы платим за это", — написал Koste-es-was-es-wolle.Конкурс песни Евровидение прошел накануне в Турине. Победу в соревновании одержала представлявшая Украину группа Kalush Orchestra с 631 баллом от жюри и зрителей. Второе место заняла Великобритания с 466 очками.Участники с Украины заняли лишь четвертое место в голосовании профессионального жюри, однако вышли на первую строчку благодаря оценкам от зрителей.

https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788072703.html

https://ria.ru/20220515/prizyv-1788612930.html

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788632113.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/evrovidenie-1788646100.html

https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788061848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, евровидение, украина, германия