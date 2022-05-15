https://ria.ru/20220515/elektroenergiya-1788665097.html

Финские энергетики объяснили, почему Россия прекратила подачу электричества

Финские энергетики объяснили, почему Россия прекратила подачу электричества - РИА Новости, 15.05.2022

Финские энергетики объяснили, почему Россия прекратила подачу электричества

Россия была вынуждена приостановить поставки электричества в Финляндию из-за проблем с оплатой, сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:44

2022-05-15T15:44

2022-05-15T17:19

финляндия

экономика

санкции

москва

хельсинки

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Россия была вынуждена приостановить поставки электричества в Финляндию из-за проблем с оплатой, сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая электросетями страны.Как заявляет фирма, прекращение сотрудничества стало скорее следствием европейских санкций, чем контрмерой Москвы из-за решения Хельсинки вступить в НАТО.Ранее российская компания "Интер РАО" прекратила поставку электричества в Финляндию с 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию."Интер РАО" является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в стране. По итогам 2021 года поставки электроэнергии в Финляндию составили 8,2 миллиарда кВт.ч, что составляет 37 процентов от общего объема экспортируемых компанией ресурсов.

https://ria.ru/20220426/elektroenergiya-1785423688.html

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финляндия, экономика, санкции, москва, хельсинки, нато