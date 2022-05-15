Рейтинг@Mail.ru
Финские энергетики объяснили, почему Россия прекратила подачу электричества - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/elektroenergiya-1788665097.html
Финские энергетики объяснили, почему Россия прекратила подачу электричества
Финские энергетики объяснили, почему Россия прекратила подачу электричества - РИА Новости, 15.05.2022
Финские энергетики объяснили, почему Россия прекратила подачу электричества
Россия была вынуждена приостановить поставки электричества в Финляндию из-за проблем с оплатой, сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:44
2022-05-15T17:19
финляндия
экономика
санкции
москва
хельсинки
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_4869d432b362db15826018c9aeeb15ad.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Россия была вынуждена приостановить поставки электричества в Финляндию из-за проблем с оплатой, сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая электросетями страны.Как заявляет фирма, прекращение сотрудничества стало скорее следствием европейских санкций, чем контрмерой Москвы из-за решения Хельсинки вступить в НАТО.Ранее российская компания "Интер РАО" прекратила поставку электричества в Финляндию с 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию."Интер РАО" является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в стране. По итогам 2021 года поставки электроэнергии в Финляндию составили 8,2 миллиарда кВт.ч, что составляет 37 процентов от общего объема экспортируемых компанией ресурсов.
https://ria.ru/20220426/elektroenergiya-1785423688.html
финляндия
москва
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_d6573b9b788819585a318b599c6ee9ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, экономика, санкции, москва, хельсинки, нато
15:44 15.05.2022 (обновлено: 17:19 15.05.2022)
 
Финские энергетики объяснили, почему Россия прекратила подачу электричества

Финская компания Fingrid: Россия прекратила поставки электричества из-за санкций ЕС

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Россия была вынуждена приостановить поставки электричества в Финляндию из-за проблем с оплатой, сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая электросетями страны.
Как заявляет фирма, прекращение сотрудничества стало скорее следствием европейских санкций, чем контрмерой Москвы из-за решения Хельсинки вступить в НАТО.
Ранее российская компания "Интер РАО" прекратила поставку электричества в Финляндию с 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию.
"Интер РАО" является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в стране. По итогам 2021 года поставки электроэнергии в Финляндию составили 8,2 миллиарда кВт.ч, что составляет 37 процентов от общего объема экспортируемых компанией ресурсов.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 01:17
Страны Балтии стали покупать еще больше российской электроэнергии
 
ФинляндияЭкономикаСанкцииМоскваХельсинкиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала