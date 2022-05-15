https://ria.ru/20220515/donbass-1788661151.html

Украинские войска обстреляли Первомайск

Украинские войска обстреляли Первомайск - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск

Украинские войска в 07.30 обстреляли Первомайск, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:59

2022-05-15T14:59

2022-05-15T14:59

в мире

владимир путин

сергей лавров

первомайск

украина

россия

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 07.30 обстреляли Первомайск, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (пять снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220515/zavod-1788652214.html

https://ria.ru/20220514/pomosch-1788601746.html

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украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, первомайск, украина, россия