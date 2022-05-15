Украинские войска обстреляли Первомайск
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Первомайску пять снарядов
Мужчина в своем разрушенном доме в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 07.30 обстреляли Первомайск, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (пять снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.