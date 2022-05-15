Рейтинг@Mail.ru
В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, сообщил глава МВД - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788710261.html
В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, сообщил глава МВД
В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, сообщил глава МВД - РИА Новости, 15.05.2022
В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, сообщил глава МВД
В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, остальные из зарегистрированных 342 тысяч человек покинули республику, заявил в воскресенье, выступая по... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T23:06
2022-05-15T23:07
в мире
украина
чехия
словакия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg
ПРАГА, 15 мая – РИА Новости. В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, остальные из зарегистрированных 342 тысяч человек покинули республику, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан."Визы для годичного пребывания в Чехии получили в общей сложности 342 тысячи беженцев из Украины. В настоящее время на территории нашей страны находится, согласно данным из краев, предположительно около 200 тысяч беженцев. Остальные 142 тысячи человек покинули республику. Но мы, в отличие от Словакии или Польши, непосредственно не граничим с Украиной, поэтому не можем утверждать, что все эти люди вернулись на родину", - сказал Ракушан.Более точные сведения, по словам Ракушана, могут быть получены в течение следующих двух-трех недель, когда по просьбе Чехии к 31 мая должна быть запущена общеевропейская IT-система учета беженцев."Благодаря этой системе мы увидим, сколько беженцев вернулись домой или направились в другие страны", - сказал вице-премьер.По данным МВД, за последние сутки визы для пребывания в Чехии получили 970 человек, что на 180 меньше, чем неделей ранее. Данные визы позволяют беженцам в течение одного года находиться на территории Чехии и одновременно открывают доступ к медицинскому страхованию, получению образования и возможности найти себе работу.
https://ria.ru/20220413/bezhentsy-1783336004.html
https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html
украина
чехия
словакия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ebf7262d8aac2d4ed353445c874a925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, словакия, польша
23:06 15.05.2022 (обновлено: 23:07 15.05.2022)
 
В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, сообщил глава МВД

Глава МВД Чехии Ракушан сообщил, что в стране осталось около 200 тысяч беженцев из Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прага, Чехия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 15 мая – РИА Новости. В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, остальные из зарегистрированных 342 тысяч человек покинули республику, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан.
"Визы для годичного пребывания в Чехии получили в общей сложности 342 тысячи беженцев из Украины. В настоящее время на территории нашей страны находится, согласно данным из краев, предположительно около 200 тысяч беженцев. Остальные 142 тысячи человек покинули республику. Но мы, в отличие от Словакии или Польши, непосредственно не граничим с Украиной, поэтому не можем утверждать, что все эти люди вернулись на родину", - сказал Ракушан.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Кросценко — Смильница - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 15:30Специальная военная операция на Украине
Украинские беженцы начали возвращаться на родину, сообщили в МВД Польши
Более точные сведения, по словам Ракушана, могут быть получены в течение следующих двух-трех недель, когда по просьбе Чехии к 31 мая должна быть запущена общеевропейская IT-система учета беженцев.
"Благодаря этой системе мы увидим, сколько беженцев вернулись домой или направились в другие страны", - сказал вице-премьер.
По данным МВД, за последние сутки визы для пребывания в Чехии получили 970 человек, что на 180 меньше, чем неделей ранее. Данные визы позволяют беженцам в течение одного года находиться на территории Чехии и одновременно открывают доступ к медицинскому страхованию, получению образования и возможности найти себе работу.
Беженцы с Украины в Европе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 18:57
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам
 
В миреУкраинаЧехияСловакияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала