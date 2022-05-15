https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788710261.html

В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, сообщил глава МВД

В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, сообщил глава МВД - РИА Новости, 15.05.2022

В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, сообщил глава МВД

В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, остальные из зарегистрированных 342 тысяч человек покинули республику, заявил в воскресенье, выступая по... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T23:06

2022-05-15T23:06

2022-05-15T23:07

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ПРАГА, 15 мая – РИА Новости. В Чехии осталось около 200 тысяч беженцев из Украины, остальные из зарегистрированных 342 тысяч человек покинули республику, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан."Визы для годичного пребывания в Чехии получили в общей сложности 342 тысячи беженцев из Украины. В настоящее время на территории нашей страны находится, согласно данным из краев, предположительно около 200 тысяч беженцев. Остальные 142 тысячи человек покинули республику. Но мы, в отличие от Словакии или Польши, непосредственно не граничим с Украиной, поэтому не можем утверждать, что все эти люди вернулись на родину", - сказал Ракушан.Более точные сведения, по словам Ракушана, могут быть получены в течение следующих двух-трех недель, когда по просьбе Чехии к 31 мая должна быть запущена общеевропейская IT-система учета беженцев."Благодаря этой системе мы увидим, сколько беженцев вернулись домой или направились в другие страны", - сказал вице-премьер.По данным МВД, за последние сутки визы для пребывания в Чехии получили 970 человек, что на 180 меньше, чем неделей ранее. Данные визы позволяют беженцам в течение одного года находиться на территории Чехии и одновременно открывают доступ к медицинскому страхованию, получению образования и возможности найти себе работу.

https://ria.ru/20220413/bezhentsy-1783336004.html

https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html

украина

чехия

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в мире, украина, чехия, словакия, польша