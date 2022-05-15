Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам - РИА Новости, 15.05.2022
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам
Беженцев, направившихся с Украины в Евросоюз, ждал совсем другой прием, чем тех, кто спасался от конфликтов в Сирии и Афганистане, в которых принимали... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:57
2022-05-15T20:18
в мире
украина
евросоюз
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782747543_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_798e65d4847bc8c13073d761c23409ed.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Беженцев, направившихся с Украины в Евросоюз, ждал совсем другой прием, чем тех, кто спасался от конфликтов в Сирии и Афганистане, в которых принимали непосредственное участие некоторые страны объединения, пишет Politico."ЕС стремительно пересмотрел миграционную политику после начала украинского кризиса: если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать", — утверждает издание.В СМИ подчеркивается, что Евросоюз впервые с 2001 года согласился пойти на такой шаг, действуя согласно Директиве о временной защите.Столь "особенное" отношение к украинским беженцам породило обвинения в расизме. Резко высказалась обозреватель Daily News Egypt Марва Эль-Шинави.Показательно, что другие эксперты, интервью у которых взяло издание, считают, что такое "гостеприимство" не распространится в будущем на всех беженцев. Так, глава европейского офиса Oxfam Эвелин ван Роембург заявила: "Вряд ли данная ситуация приведет к ощутимым прорывам в миграционной политике Евросоюза".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html
https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782747543_459:0:2756:1723_1920x0_80_0_0_7d61e8118096763f1e3b2e4a30a35b9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, европа
18:57 15.05.2022 (обновлено: 20:18 15.05.2022)
 
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам

Politico: кризис на Украине показал отношение Евросоюза к арабским и африканским беженцам

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы с Украины в Европе
Беженцы с Украины в Европе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы с Украины в Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Беженцев, направившихся с Украины в Евросоюз, ждал совсем другой прием, чем тех, кто спасался от конфликтов в Сирии и Афганистане, в которых принимали непосредственное участие некоторые страны объединения, пишет Politico.
"ЕС стремительно пересмотрел миграционную политику после начала украинского кризиса: если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать", — утверждает издание.
Жители Польши на КПП Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 08:00
"Моя кровать — твоя кровать": как Запад принимает украинских беженцев
В СМИ подчеркивается, что Евросоюз впервые с 2001 года согласился пойти на такой шаг, действуя согласно Директиве о временной защите.
Столь "особенное" отношение к украинским беженцам породило обвинения в расизме. Резко высказалась обозреватель Daily News Egypt Марва Эль-Шинави.
"Кризис на Украине показал уродливую европейскую сущность, продемонстрировал расистское отношение к арабским и африканским иммигрантам, несмотря на громкие лозунги о правах человека", — сказала она.
Показательно, что другие эксперты, интервью у которых взяло издание, считают, что такое "гостеприимство" не распространится в будущем на всех беженцев. Так, глава европейского офиса Oxfam Эвелин ван Роембург заявила: "Вряд ли данная ситуация приведет к ощутимым прорывам в миграционной политике Евросоюза".
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:00
У европейцев кончились деньги и терпение для беженцев
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 08:00
Европа открыла себя для украинок
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала