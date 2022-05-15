18:57 15.05.2022 (обновлено: 20:18 15.05.2022)
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам
Politico: кризис на Украине показал отношение Евросоюза к арабским и африканским беженцам
© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы с Украины в Европе
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы с Украины в Европе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Беженцев, направившихся с Украины в Евросоюз, ждал совсем другой прием, чем тех, кто спасался от конфликтов в Сирии и Афганистане, в которых принимали непосредственное участие некоторые страны объединения, пишет Politico.
"ЕС стремительно пересмотрел миграционную политику после начала украинского кризиса: если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать", — утверждает издание.
В СМИ подчеркивается, что Евросоюз впервые с 2001 года согласился пойти на такой шаг, действуя согласно Директиве о временной защите.
Столь "особенное" отношение к украинским беженцам породило обвинения в расизме. Резко высказалась обозреватель Daily News Egypt Марва Эль-Шинави.
"Кризис на Украине показал уродливую европейскую сущность, продемонстрировал расистское отношение к арабским и африканским иммигрантам, несмотря на громкие лозунги о правах человека", — сказала она.
Показательно, что другие эксперты, интервью у которых взяло издание, считают, что такое "гостеприимство" не распространится в будущем на всех беженцев. Так, глава европейского офиса Oxfam Эвелин ван Роембург заявила: "Вряд ли данная ситуация приведет к ощутимым прорывам в миграционной политике Евросоюза".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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