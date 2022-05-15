https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html

СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам

СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам - РИА Новости, 15.05.2022

СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам

Беженцев, направившихся с Украины в Евросоюз, ждал совсем другой прием, чем тех, кто спасался от конфликтов в Сирии и Афганистане, в которых принимали... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:57

2022-05-15T18:57

2022-05-15T20:18

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Беженцев, направившихся с Украины в Евросоюз, ждал совсем другой прием, чем тех, кто спасался от конфликтов в Сирии и Афганистане, в которых принимали непосредственное участие некоторые страны объединения, пишет Politico."ЕС стремительно пересмотрел миграционную политику после начала украинского кризиса: если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать", — утверждает издание.В СМИ подчеркивается, что Евросоюз впервые с 2001 года согласился пойти на такой шаг, действуя согласно Директиве о временной защите.Столь "особенное" отношение к украинским беженцам породило обвинения в расизме. Резко высказалась обозреватель Daily News Egypt Марва Эль-Шинави.Показательно, что другие эксперты, интервью у которых взяло издание, считают, что такое "гостеприимство" не распространится в будущем на всех беженцев. Так, глава европейского офиса Oxfam Эвелин ван Роембург заявила: "Вряд ли данная ситуация приведет к ощутимым прорывам в миграционной политике Евросоюза".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, евросоюз, европа