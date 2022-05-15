Рейтинг@Mail.ru
Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/belorussiya-1788627994.html
Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы
Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы - РИА Новости, 15.05.2022
Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы
Белоруссия продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы, говорится в сообщении белорусского МИД. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:28
2022-05-15T09:43
в мире
литва
белоруссия
мид белоруссии
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg
МИНСК,15 мая - РИА Новости. Белоруссия продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы, говорится в сообщении белорусского МИД."С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - сообщили в ведомстве.В МИД Белоруссии уверены, что "данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа"."Такой конструктивный подход, основанный на интересах, прежде всего, простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что почти 27,5 тысячи жителей Литвы и Латвии посетили Белоруссию с начала действия безвизового режима.Безвизовый порядок въезда в Белоруссию ранее был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая. В погранкомитете Белоруссии объясняли решение о временном безвизовом въезде длительными коронавирусными ограничениями у граждан сопредельных стран ЕС, из-за чего не было возможности посетить родственников в Белоруссии ввиду отсутствия виз. Также при принятии решения учитывалось приближение православных и католических религиозных праздников.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что соседние западные страны не дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Белоруссию, чтобы они не видели, что белорусы "нормально живут". По информации местных властей, жители соседних стран покупают в белорусском приграничье продукты, которые дешевле в Белоруссии, а также заправляют машины топливом на белорусских АЗС.
https://ria.ru/20220514/chushev-1788480121.html
https://ria.ru/20220414/vizy-1783503781.html
литва
белоруссия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_120:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_bdb1f345b5f0bf026954a4d6051e39f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия, мид белоруссии, латвия
09:28 15.05.2022 (обновлено: 09:43 15.05.2022)
 
Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы

Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы до конца года

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК,15 мая - РИА Новости. Белоруссия продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы, говорится в сообщении белорусского МИД.
"С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - сообщили в ведомстве.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 10:08
Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше
В МИД Белоруссии уверены, что "данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа".
"Такой конструктивный подход, основанный на интересах, прежде всего, простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что почти 27,5 тысячи жителей Литвы и Латвии посетили Белоруссию с начала действия безвизового режима.
Безвизовый порядок въезда в Белоруссию ранее был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая. В погранкомитете Белоруссии объясняли решение о временном безвизовом въезде длительными коронавирусными ограничениями у граждан сопредельных стран ЕС, из-за чего не было возможности посетить родственников в Белоруссии ввиду отсутствия виз. Также при принятии решения учитывалось приближение православных и католических религиозных праздников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что соседние западные страны не дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Белоруссию, чтобы они не видели, что белорусы "нормально живут". По информации местных властей, жители соседних стран покупают в белорусском приграничье продукты, которые дешевле в Белоруссии, а также заправляют машины топливом на белорусских АЗС.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 13:13Туризм
Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию
 
В миреЛитваБелоруссияМИД БелоруссииЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала