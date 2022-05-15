https://ria.ru/20220515/belorussiya-1788627994.html

Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы

Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы - РИА Новости, 15.05.2022

Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы

Белоруссия продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы, говорится в сообщении белорусского МИД. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:28

2022-05-15T09:28

2022-05-15T09:43

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МИНСК,15 мая - РИА Новости. Белоруссия продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы, говорится в сообщении белорусского МИД."С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - сообщили в ведомстве.В МИД Белоруссии уверены, что "данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа"."Такой конструктивный подход, основанный на интересах, прежде всего, простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что почти 27,5 тысячи жителей Литвы и Латвии посетили Белоруссию с начала действия безвизового режима.Безвизовый порядок въезда в Белоруссию ранее был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая. В погранкомитете Белоруссии объясняли решение о временном безвизовом въезде длительными коронавирусными ограничениями у граждан сопредельных стран ЕС, из-за чего не было возможности посетить родственников в Белоруссии ввиду отсутствия виз. Также при принятии решения учитывалось приближение православных и католических религиозных праздников.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что соседние западные страны не дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Белоруссию, чтобы они не видели, что белорусы "нормально живут". По информации местных властей, жители соседних стран покупают в белорусском приграничье продукты, которые дешевле в Белоруссии, а также заправляют машины топливом на белорусских АЗС.

https://ria.ru/20220514/chushev-1788480121.html

https://ria.ru/20220414/vizy-1783503781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, белоруссия, мид белоруссии, латвия