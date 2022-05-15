09:28 15.05.2022 (обновлено: 09:43 15.05.2022)
Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы
Минск продлил безвиз для граждан Латвии и Литвы до конца года
© Sputnik / Виктор Толочко
Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК,15 мая - РИА Новости. Белоруссия продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы, говорится в сообщении белорусского МИД.
"С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - сообщили в ведомстве.
В МИД Белоруссии уверены, что "данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа".
"Такой конструктивный подход, основанный на интересах, прежде всего, простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что почти 27,5 тысячи жителей Литвы и Латвии посетили Белоруссию с начала действия безвизового режима.
Безвизовый порядок въезда в Белоруссию ранее был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая. В погранкомитете Белоруссии объясняли решение о временном безвизовом въезде длительными коронавирусными ограничениями у граждан сопредельных стран ЕС, из-за чего не было возможности посетить родственников в Белоруссии ввиду отсутствия виз. Также при принятии решения учитывалось приближение православных и католических религиозных праздников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что соседние западные страны не дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Белоруссию, чтобы они не видели, что белорусы "нормально живут". По информации местных властей, жители соседних стран покупают в белорусском приграничье продукты, которые дешевле в Белоруссии, а также заправляют машины топливом на белорусских АЗС.