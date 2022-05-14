Рейтинг@Mail.ru
Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/zadachi-1788466122.html
Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах
Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах - РИА Новости, 14.05.2022
Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах
Администрация Херсонской области должна сконцентрировать внимание на социальных вопросах, в первую очередь касающихся семей с детьми и пожилых граждан, заявила... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T05:18
2022-05-14T05:18
в мире
херсонская область
херсон
анна кузнецова
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_27d1b4a9e9ea3488dfb9e85e447bb3a9.jpg
ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Администрация Херсонской области должна сконцентрировать внимание на социальных вопросах, в первую очередь касающихся семей с детьми и пожилых граждан, заявила вице-спикер Государственной думы ФС РФ Анна Кузнецова главе военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиру Сальдо во время визита в Херсон.Сальдо в свою очередь поблагодарил Кузнецову за повышенное внимание и активное содействие. "Мне очень приятно слышать такие слова … Конечно, жители Херсонской области нуждаются в этой заботе, в твердом слове и в слове "надежда". Конкретные дела, которые сейчас уже осуществляются, они помогают людям понять, что они не остались одни. Они чувствуют крепкое плечо", — подчеркнул он.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220513/kherson-1788282625.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1d8ca21fdf678395b2c5d4566633ea30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , херсон, анна кузнецова, владимир сальдо
05:18 14.05.2022
 
Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах

Вице-спикер ГД Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Администрация Херсонской области должна сконцентрировать внимание на социальных вопросах, в первую очередь касающихся семей с детьми и пожилых граждан, заявила вице-спикер Государственной думы ФС РФ Анна Кузнецова главе военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиру Сальдо во время визита в Херсон.
"Сейчас в ваших руках очень важная задача: это честь и ответственность. Сейчас мне бы хотелось сделать акцент на задачах социальных. Потому что человек, безусловно, обращает внимание на политические процессы, но когда это касается конкретно семьи, конкретного ребенка или конкретной жизненной ситуации, вот здесь мы должны быть рядом. Нужно, чтобы было понятно, что мы рядом и услышим каждую задачу … Необходимо найти ответы в ближайшее время", — сказала она.
Сальдо в свою очередь поблагодарил Кузнецову за повышенное внимание и активное содействие. "Мне очень приятно слышать такие слова … Конечно, жители Херсонской области нуждаются в этой заботе, в твердом слове и в слове "надежда". Конкретные дела, которые сейчас уже осуществляются, они помогают людям понять, что они не остались одни. Они чувствуют крепкое плечо", — подчеркнул он.
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили присоединить Херсонскую область по крымскому сценарию
 
В миреХерсонская областьХерсонАнна КузнецоваВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала