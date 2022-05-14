https://ria.ru/20220514/zadachi-1788466122.html

Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах

Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах - РИА Новости, 14.05.2022

Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах

Администрация Херсонской области должна сконцентрировать внимание на социальных вопросах, в первую очередь касающихся семей с детьми и пожилых граждан, заявила... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T05:18

2022-05-14T05:18

2022-05-14T05:18

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херсонская область

херсон

анна кузнецова

владимир сальдо

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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Администрация Херсонской области должна сконцентрировать внимание на социальных вопросах, в первую очередь касающихся семей с детьми и пожилых граждан, заявила вице-спикер Государственной думы ФС РФ Анна Кузнецова главе военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиру Сальдо во время визита в Херсон.Сальдо в свою очередь поблагодарил Кузнецову за повышенное внимание и активное содействие. "Мне очень приятно слышать такие слова … Конечно, жители Херсонской области нуждаются в этой заботе, в твердом слове и в слове "надежда". Конкретные дела, которые сейчас уже осуществляются, они помогают людям понять, что они не остались одни. Они чувствуют крепкое плечо", — подчеркнул он.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220513/kherson-1788282625.html

херсонская область

херсон

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