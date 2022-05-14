Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах
Вице-спикер ГД Кузнецова призвала власти Херсона сконцентрироваться на социальных задачах
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Администрация Херсонской области должна сконцентрировать внимание на социальных вопросах, в первую очередь касающихся семей с детьми и пожилых граждан, заявила вице-спикер Государственной думы ФС РФ Анна Кузнецова главе военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиру Сальдо во время визита в Херсон.
"Сейчас в ваших руках очень важная задача: это честь и ответственность. Сейчас мне бы хотелось сделать акцент на задачах социальных. Потому что человек, безусловно, обращает внимание на политические процессы, но когда это касается конкретно семьи, конкретного ребенка или конкретной жизненной ситуации, вот здесь мы должны быть рядом. Нужно, чтобы было понятно, что мы рядом и услышим каждую задачу … Необходимо найти ответы в ближайшее время", — сказала она.
Сальдо в свою очередь поблагодарил Кузнецову за повышенное внимание и активное содействие. "Мне очень приятно слышать такие слова … Конечно, жители Херсонской области нуждаются в этой заботе, в твердом слове и в слове "надежда". Конкретные дела, которые сейчас уже осуществляются, они помогают людям понять, что они не остались одни. Они чувствуют крепкое плечо", — подчеркнул он.
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.