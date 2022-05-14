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Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники - РИА Новости, 14.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники
Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники - РИА Новости, 14.05.2022
Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники
Российские военные за время спецоперации уже уничтожили почти 2,9 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:35
2022-05-14T11:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уже уничтожили почти 2,9 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
11:35 14.05.2022
 
Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники

Минобороны: Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной спецтехники

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный автомобиль ВСУ, уничтоженный российскими десантниками на Украине
Военный автомобиль ВСУ, уничтоженный российскими десантниками на Украине - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный автомобиль ВСУ, уничтоженный российскими десантниками на Украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уже уничтожили почти 2,9 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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