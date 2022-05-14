https://ria.ru/20220514/spetstekhnika-1788500624.html

Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники

Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники - РИА Новости, 14.05.2022

Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники

Российские военные за время спецоперации уже уничтожили почти 2,9 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:35

2022-05-14T11:35

2022-05-14T11:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уже уничтожили почти 2,9 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина