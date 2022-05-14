https://ria.ru/20220514/spetstekhnika-1788500624.html
Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники
Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники - РИА Новости, 14.05.2022
Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники
Российские военные за время спецоперации уже уничтожили почти 2,9 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:35
2022-05-14T11:35
2022-05-14T11:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778316456_0:0:1832:1032_1920x0_80_0_0_331abed87ef8a87ce4ab99144e0a30ef.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уже уничтожили почти 2,9 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778316456_228:0:1681:1090_1920x0_80_0_0_d0fe68470e9c70663b1a9b179bf3197d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной техники
Минобороны: Россия уничтожила почти 2,9 тысячи единиц украинской автомобильной спецтехники
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уже уничтожили почти 2,9 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.