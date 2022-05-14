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Хабаровский край и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве

Хабаровский край и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.05.2022

Хабаровский край и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах между Хабаровским краем и Белоруссией... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:04

2022-05-14T08:04

2022-05-14T09:06

хабаровский край

экономика

хабаровский край

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владимир путин

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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах между Хабаровским краем и Белоруссией подписали губернатор Михаил Дегтярев и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.Делегация из Хабаровского края прибыла в Белоруссию 12 мая и за время пребывания посетила ведущие предприятия региона. Губернатор встретился в Минске с президентом республики Александром Лукашенко, с премьер-министром Романом Головченко, с представителями "Минского автомобильного завода" (МАЗ), "Белорусского автомобильного завода" (БелАЗ), "Могилевлифтмаша", Могилевского мясокомбината и других."Мы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Республикой Беларусь в лице Могилевского областного исполнительного комитета. Так в Белоруссии называется правительство региона, оно уполномочено президентом и советом министров взаимодействовать с нами — с Хабаровским краем. И также план мероприятий в части социально-экономического взаимодействия на ближайшие три года: с 2022 по 2024", — сказал Дегтярев в размещенном в Telegram видео по итогу встречи.Он отметил, что стороны вышли на новые контракты в сфере машиностроения: в первую очередь, будут закупаться пассажирский транспорт, грузовые машины, карьерные механизмы, автодорожная и сельхозтехника."В сфере санкций это все приобретает новое значение. Как говорит наш президент Владимир Путин, это новое окно возможностей... Вторая часть сотрудничества — это строительство молочных ферм по белорусским проектам, технологиям и их силами. Так как у нас высокой степени готовности и проработки с десяток ферм на ближайшие 2-3 года стояло в плане, но все они были так или иначе были завязаны на западные — европейские и американские технологии, то мы сегодня предпринимателей разворачиваем на белорусские, которые ничем не уступают, дешевле, а в части, некоторые даже лучше европейских аналогов", — констатировал глава региона.Дегтярев сообщил о том, что в июне на международную выставку сельского хозяйства и АПК "Белагро", которая пройдет в Минске, власти намерены отправить делегацию во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия края Павлом Сторожуком."Кроме того, мы пригласили белорусскую сторону в крупные логистическо-транспортные проекты и в портовую инфраструктуру зайти и в складские проекты. Почему, потому что для Белоруссии важно иметь рынки сбыта на Востоке — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Республика живет экспортом, она производит намного больше, чем может потреблять, ей нужно торговать... Для белорусской стороны выгодно сейчас смотреть на Восток, и мы такие предложения сделали, будем ждать решения... Это выгодно для всех", — заключил Дегтярев.Глава региона заявил, что для Хабаровского края, несмотря на географическую удаленность, важно своевременно включиться в интеграционные процессы с Белоруссией. Среди наиболее перспективных направлений укрепления сотрудничества с республикой значатся экспорт авиатехники, произведенной в Комсомольске-на-Амуре — модицифированного пассажирского самолета SSJ-new и легкого многоцелевого самолета "Байкал", создание в регионе дилерских и сервисных центров по продаже и обслуживанию востребованной белорусской техники, обмен опытом в области реализации инновационных проектов и программ, в частности, в области IT. Также высокий потенциал для развития партнерства имеет сфера туризма при организации обоюдных турпотоков и спорт. Особое значение в условиях нарастающего санкционного давления приобретает партнерство в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности."Для проведения переговоров по перечисленным направлениям сформирована бизнес-миссия из представителей 10 компаний региона, которые сегодня при содействии Могилевского облисполкома и торгово-промышленной палаты Республики Беларусь проводят серию переговоров с белорусскими партнерами. Главными результатами встреч станут успешные контракты", — выразил уверенность Дегтярев.По данным премьер-министра республики Головченко, товарооборот между Белоруссией и Хабаровским краем по итогам 2021 года увеличился более чем в два раза. Положительная динамика сохранилась и в текущем году. Только за первый квартал этот показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство края уточняет, что из края поставлялись текстиль, химическая продукция, продукция машиностроения, мебель, соя. Из Белоруссии в регион шли продукты питания, одежда, белье, машины и оборудование, изделия из пластмассы и черных металлов, консервированные продукты.В завершении визита в Могилевскую область губернатор пригласил делегацию республики посетить Хабаровский край. "Буду рад познакомить вас с промышленным, экономическим, туристским потенциалом нашей территории. Уверен, что наше партнерство будет успешным, взаимовыгодным и долгосрочным", — резюмировал Дегтярев.

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