https://ria.ru/20220514/slovakiya-1788499850.html

СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии

СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии - РИА Новости, 14.05.2022

СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:30

2022-05-14T11:30

2022-05-14T11:47

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

великая отечественная война (1941-1945)

словакия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны на западе Словакии памятника солдатам Красной армии. Неизвестные нанесли на памятник знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов."Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении.Также по аналогичным фактам осквернения памятников в Словакии в марте текущего года СК России возбуждены и расследуются уголовные дела.

https://ria.ru/20220514/vandalizm-1788459190.html

россия

словакия

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Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, великая отечественная война (1941-1945), словакия