https://ria.ru/20220514/slovakiya-1788499850.html
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии - РИА Новости, 14.05.2022
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:30
2022-05-14T11:30
2022-05-14T11:47
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
великая отечественная война (1941-1945)
словакия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны на западе Словакии памятника солдатам Красной армии. Неизвестные нанесли на памятник знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов."Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении.Также по аналогичным фактам осквернения памятников в Словакии в марте текущего года СК России возбуждены и расследуются уголовные дела.
https://ria.ru/20220514/vandalizm-1788459190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, великая отечественная война (1941-1945), словакия
11:30 14.05.2022 (обновлено: 11:47 14.05.2022)
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в Словакии