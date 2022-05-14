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СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии - РИА Новости, 14.05.2022
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СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии - РИА Новости, 14.05.2022
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:30
2022-05-14T11:47
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
великая отечественная война (1941-1945)
словакия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны на западе Словакии памятника солдатам Красной армии. Неизвестные нанесли на памятник знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов."Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении.Также по аналогичным фактам осквернения памятников в Словакии в марте текущего года СК России возбуждены и расследуются уголовные дела.
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, великая отечественная война (1941-1945), словакия
11:30 14.05.2022 (обновлено: 11:47 14.05.2022)
 
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в Словакии

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны на западе Словакии памятника солдатам Красной армии. Неизвестные нанесли на памятник знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов.
"Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении.
Также по аналогичным фактам осквернения памятников в Словакии в марте текущего года СК России возбуждены и расследуются уголовные дела.
Центральная площадь в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
00:29
В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Словакия
 
 
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