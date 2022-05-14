https://ria.ru/20220514/semerka-1788540259.html
Страны G7 осудили использование Россией ядерной риторики
Страны G7 осудили использование Россией ядерной риторики - РИА Новости, 14.05.2022
Страны G7 осудили использование Россией ядерной риторики
Страны G7 осуждают "неоправданное использование" РФ ядерной риторики и призывают проявлять сдержанность. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:13
2022-05-14T16:13
2022-05-14T16:13
в мире
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 осуждают "неоправданное использование" РФ ядерной риторики и призывают проявлять сдержанность."Мы осуждаем неоправданное использование Россией ядерной риторики и сигналов. Мы призываем Россию вести себя ответственно и проявлять сдержанность", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220512/polyanskiy-1788218802.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Страны G7 осудили использование Россией ядерной риторики
Страны G7 осудили "неоправданное использование" Россией ядерной риторики