https://ria.ru/20220514/rosgvardiya-1788501506.html

Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами

Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами - РИА Новости, 14.05.2022

Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами

Десять сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:43

2022-05-14T11:43

2022-05-14T11:43

специальная военная операция на украине

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Десять сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что награды вручил командующий группировкой войск Росгвардии в Харьковской области."Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орденом Мужества, награждены десять военнослужащих центра специального назначения", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что 148 военнослужащих отмечены ведомственными медалями и нагрудными знаками "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", нагрудные знаки "За отличие в службе в особых условиях" и "За отличие в службе" II степени.

https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788078988.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр, в мире