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Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/rosgvardiya-1788501506.html
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами - РИА Новости, 14.05.2022
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами
Десять сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:43
2022-05-14T11:43
специальная военная операция на украине
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Десять сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что награды вручил командующий группировкой войск Росгвардии в Харьковской области."Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орденом Мужества, награждены десять военнослужащих центра специального назначения", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что 148 военнослужащих отмечены ведомственными медалями и нагрудными знаками "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", нагрудные знаки "За отличие в службе в особых условиях" и "За отличие в службе" II степени.
https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788078988.html
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харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр, в мире
11:43 14.05.2022
 
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами

Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами Мужества

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Десять сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что награды вручил командующий группировкой войск Росгвардии в Харьковской области.
"Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орденом Мужества, награждены десять военнослужащих центра специального назначения", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что 148 военнослужащих отмечены ведомственными медалями и нагрудными знаками "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", нагрудные знаки "За отличие в службе в особых условиях" и "За отличие в службе" II степени.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 11:53Специальная военная операция на Украине
Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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