https://ria.ru/20220514/rosgvardiya-1788501506.html
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами - РИА Новости, 14.05.2022
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами
Десять сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:43
2022-05-14T11:43
2022-05-14T11:43
специальная военная операция на украине
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Десять сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что награды вручил командующий группировкой войск Росгвардии в Харьковской области."Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орденом Мужества, награждены десять военнослужащих центра специального назначения", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что 148 военнослужащих отмечены ведомственными медалями и нагрудными знаками "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", нагрудные знаки "За отличие в службе в особых условиях" и "За отличие в службе" II степени.
https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788078988.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр, в мире
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами Мужества
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Десять сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что награды вручил командующий группировкой войск Росгвардии
в Харьковской области
.
"Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орденом Мужества, награждены десять военнослужащих центра специального назначения", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что 148 военнослужащих отмечены ведомственными медалями и нагрудными знаками "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", нагрудные знаки "За отличие в службе в особых условиях" и "За отличие в службе" II степени.