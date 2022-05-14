https://ria.ru/20220514/prodovolstvie-1788559249.html
Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова
Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова - РИА Новости, 14.05.2022
Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:15
2022-05-14T17:15
2022-05-14T17:16
россия
украина
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что цены растут из-за санкций, введенных Западом против России.Ранее Бербок заявила, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете, поскольку "из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены"."Цены растут из-за санкций, введённых коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого - признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение", - написала Захарова в Telegram-канале."А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины - также дело рук коллективного Запада. К нему причастны, в том числе, предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме", - подчеркнула Захарова.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788185839.html
https://ria.ru/20220508/golod-1787490056.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:15 14.05.2022 (обновлено: 17:16 14.05.2022)
Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова
Захарова о словах Бербок о голоде: цены на продовольствие растут из-за санкций против РФ