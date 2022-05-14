https://ria.ru/20220514/prodovolstvie-1788559249.html

Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова

Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова - РИА Новости, 14.05.2022

Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:15

2022-05-14T17:15

2022-05-14T17:16

россия

украина

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что цены растут из-за санкций, введенных Западом против России.Ранее Бербок заявила, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете, поскольку "из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены"."Цены растут из-за санкций, введённых коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого - признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение", - написала Захарова в Telegram-канале."А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины - также дело рук коллективного Запада. К нему причастны, в том числе, предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме", - подчеркнула Захарова.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788185839.html

https://ria.ru/20220508/golod-1787490056.html

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)