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Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова - РИА Новости, 14.05.2022
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Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова
Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова - РИА Новости, 14.05.2022
Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:15
2022-05-14T17:16
россия
украина
сша
мария захарова
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что цены растут из-за санкций, введенных Западом против России.Ранее Бербок заявила, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете, поскольку "из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены"."Цены растут из-за санкций, введённых коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого - признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение", - написала Захарова в Telegram-канале."А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины - также дело рук коллективного Запада. К нему причастны, в том числе, предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме", - подчеркнула Захарова.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788185839.html
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россия, украина, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:15 14.05.2022 (обновлено: 17:16 14.05.2022)
 
Цены на продовольствие растут из-за санкций против России, заявила Захарова

Захарова о словах Бербок о голоде: цены на продовольствие растут из-за санкций против РФ

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что цены растут из-за санкций, введенных Западом против России.
Ранее Бербок заявила, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете, поскольку "из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены".
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"Цены растут из-за санкций, введённых коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого - признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение", - написала Захарова в Telegram-канале.
"А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины - также дело рук коллективного Запада. К нему причастны, в том числе, предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме", - подчеркнула Захарова.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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