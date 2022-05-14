https://ria.ru/20220514/pozhar-1788476265.html

В России зафиксировали 112 очагов лесных пожаров

В России зафиксировали 112 очагов лесных пожаров - РИА Новости, 14.05.2022

В России зафиксировали 112 очагов лесных пожаров

В РФ действуют 112 очагов лесных пожаров на площади 22,9 тысячи гектаров, из них 48 очагов лесных пожаров на площади 9,3 тысячи гектаров локализованы, сообщает... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:21

2022-05-14T09:21

2022-05-14T09:49

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В РФ действуют 112 очагов лесных пожаров на площади 22,9 тысячи гектаров, из них 48 очагов лесных пожаров на площади 9,3 тысячи гектаров локализованы, сообщает МЧС РФ.Подчёркивается, что на территории РФ за сутки зарегистрирована 731 термическая точка, из них подтверждены 686 (296 – природные пожары, 369 – палы растительности, 11 – сжигание отходов, 10 – техногенные пожары). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы."Информация по природным пожарам и термическим точкам на 06.00 14 мая 2022 года. Действует 112 очагов лесных пожаров на площади 22 976,3 гектаров, из них 48 очагов лесных пожаров на площади 9 385,9 гектаров – локализованы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение суток к тушению природных пожаров привлекались в Каргапольском и Кетовском районах Курганской области два самолета Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС РФ (произвели 25 сливов, сброшена 201 тонна воды), в Братском районе Иркутской области вертолет Ми-8 МЧС России (произвел 26 сливов, сброшены 78 тонн воды), в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе вертолет Ми-8 МЧС России (произвел семь сливов, сброшена 21 тонна воды). К тушению лесных пожаров в течение суток привлекались 5592 человека, 1131 единица техники и 28 воздушных судов.

https://ria.ru/20220513/pozhar-1788435135.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)