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Румыния возобновила работу посольства в Киеве - РИА Новости, 14.05.2022
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Румыния возобновила работу посольства в Киеве
Румыния возобновила работу посольства в Киеве - РИА Новости, 14.05.2022
Румыния возобновила работу посольства в Киеве
Посольство Румынии в Киеве возобновило свою работу, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:05
2022-05-14T13:05
в мире
румыния
киев
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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Посольство Румынии в Киеве возобновило свою работу, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.Власти Румынии 12 февраля эвакуировали из Киева часть сотрудников дипломатической миссии, а 26 февраля приостановили работу посольства на Украине."Рад сообщить, что, начиная с сегодняшнего дня, посольство Румынии в Киеве вернулось к работе. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в храброй борьбе за свободу!", - написал Ауреску в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, румыния, киев, украина
13:05 14.05.2022
 
Румыния возобновила работу посольства в Киеве

Посольство Румынии в Киеве возобновило работу после перерыва с 26 февраля

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Посольство Румынии в Киеве возобновило свою работу, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.
Власти Румынии 12 февраля эвакуировали из Киева часть сотрудников дипломатической миссии, а 26 февраля приостановили работу посольства на Украине.
"Рад сообщить, что, начиная с сегодняшнего дня, посольство Румынии в Киеве вернулось к работе. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в храброй борьбе за свободу!", - написал Ауреску в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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