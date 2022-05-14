https://ria.ru/20220514/posolstvo-1788510840.html
Румыния возобновила работу посольства в Киеве
Румыния возобновила работу посольства в Киеве - РИА Новости, 14.05.2022
Румыния возобновила работу посольства в Киеве
Посольство Румынии в Киеве возобновило свою работу, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:05
2022-05-14T13:05
2022-05-14T13:05
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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Посольство Румынии в Киеве возобновило свою работу, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.Власти Румынии 12 февраля эвакуировали из Киева часть сотрудников дипломатической миссии, а 26 февраля приостановили работу посольства на Украине."Рад сообщить, что, начиная с сегодняшнего дня, посольство Румынии в Киеве вернулось к работе. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в храброй борьбе за свободу!", - написал Ауреску в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788415062.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, киев, украина
Румыния возобновила работу посольства в Киеве
Посольство Румынии в Киеве возобновило работу после перерыва с 26 февраля