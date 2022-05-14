Пять военных ДНР погибли за последние сутки
Народная милиция ДНР: в течение последних суток погибли пятеро военнослужащих республики
Последствия обстрела в Донецке. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела в Донецке. Кадр из видео очевидца. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 16 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.