https://ria.ru/20220514/otoplenie-1788459081.html

В Москве заканчивается отопительный сезон

В Москве заканчивается отопительный сезон - РИА Новости, 14.05.2022

В Москве заканчивается отопительный сезон

Отопительный сезон заканчивается в Москве, отключение займет три дня. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T00:23

2022-05-14T00:23

2022-05-14T00:23

общество

жкх

отопление

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отопительный сезон заканчивается в Москве, отключение займет три дня.Как ранее сообщал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Отключение пройдет поэтапно, в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.Сообщается, что системы теплоснабжения будут плавно переводиться на летний режим работы. После завершения отопительного сезона в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, отопление, москва, петр бирюков