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В Москве заканчивается отопительный сезон - РИА Новости, 14.05.2022
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В Москве заканчивается отопительный сезон
В Москве заканчивается отопительный сезон - РИА Новости, 14.05.2022
В Москве заканчивается отопительный сезон
Отопительный сезон заканчивается в Москве, отключение займет три дня. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T00:23
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общество
жкх
отопление
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отопительный сезон заканчивается в Москве, отключение займет три дня.Как ранее сообщал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Отключение пройдет поэтапно, в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.Сообщается, что системы теплоснабжения будут плавно переводиться на летний режим работы. После завершения отопительного сезона в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
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общество, жкх, отопление, москва, петр бирюков
00:23 14.05.2022
 
В Москве заканчивается отопительный сезон

В Москве заканчивается отопительный сезон, отключение займет три дня

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отопительный сезон заканчивается в Москве, отключение займет три дня.
Как ранее сообщал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Отключение пройдет поэтапно, в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
Сообщается, что системы теплоснабжения будут плавно переводиться на летний режим работы. После завершения отопительного сезона в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
 
ОбществоЖКХОтоплениеМоскваПетр Бирюков
 
 
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