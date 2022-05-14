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Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/osvobozhdenie-1788586031.html
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном - РИА Новости, 14.05.2022
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:42
2022-05-14T21:01
специальная военная операция на украине
украина
рубежное
рамзан кадыров
владимир путин
в мире
россия
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов."Многие говорили, что завод "Заря" — это второй "Азовсталь" и нашим бойцам так легко его не взять. Надо признать, националисты и бандеровцы совместно со специалистами и наемниками из Америки и Польши затратили много сил и средств на укрепление его обороны. Тем не менее это им не помогло", — написал он в своем Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что стремительное наступление привело к полному коллапсу подразделений ВСУ на территории предприятия, военнослужащим России и ЛНР оставалось только провести зачистку.Как подчеркнул Кадыров, множество жертв среди украинцев — всего лишь повод для киевского режима получить финансирование от Запада, однако народ страны пока этого не понял.Завод "Заря оставался последним оплотом обороны ВСУ в Рубежном. Жилые кварталы города перешли под контроль российских войск 20 апреля.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/unichtozhenie-1788563310.html
https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788225370.html
https://ria.ru/20220514/dobrovoltsy-1788548884.html
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украина, рубежное, рамзан кадыров, владимир путин, в мире, россия, вооруженные силы украины
19:42 14.05.2022 (обновлено: 21:01 14.05.2022)
 
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном

Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов.
"Многие говорили, что завод "Заря" — это второй "Азовсталь" и нашим бойцам так легко его не взять. Надо признать, националисты и бандеровцы совместно со специалистами и наемниками из Америки и Польши затратили много сил и средств на укрепление его обороны. Тем не менее это им не помогло", — написал он в своем Telegram-канале.
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Как подчеркнул Кадыров, множество жертв среди украинцев — всего лишь повод для киевского режима получить финансирование от Запада, однако народ страны пока этого не понял.
Завод "Заря оставался последним оплотом обороны ВСУ в Рубежном. Жилые кварталы города перешли под контроль российских войск 20 апреля.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРубежноеРамзан КадыровВладимир ПутинВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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