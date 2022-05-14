19:42 14.05.2022 (обновлено: 21:01 14.05.2022)
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов.
"Многие говорили, что завод "Заря" — это второй "Азовсталь" и нашим бойцам так легко его не взять. Надо признать, националисты и бандеровцы совместно со специалистами и наемниками из Америки и Польши затратили много сил и средств на укрепление его обороны. Тем не менее это им не помогло", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что стремительное наступление привело к полному коллапсу подразделений ВСУ на территории предприятия, военнослужащим России и ЛНР оставалось только провести зачистку.
Как подчеркнул Кадыров, множество жертв среди украинцев — всего лишь повод для киевского режима получить финансирование от Запада, однако народ страны пока этого не понял.
Завод "Заря оставался последним оплотом обороны ВСУ в Рубежном. Жилые кварталы города перешли под контроль российских войск 20 апреля.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.