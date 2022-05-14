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Миронов призвал наказать осквернителей памятников советским воинам

Миронов призвал наказать осквернителей памятников советским воинам - РИА Новости, 14.05.2022

Миронов призвал наказать осквернителей памятников советским воинам

Осквернителей памятников советским воинам нужно преследовать как пособников нацистов, оскорбление памяти жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным,... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:00

2022-05-14T15:00

2022-05-14T15:00

в мире

латвия

сша

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сергей миронов

справедливая россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Осквернителей памятников советским воинам нужно преследовать как пособников нацистов, оскорбление памяти жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Осквернителей памятников советским воинам нужно преследовать как нацистских пособников! Такое циничное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным. Это не просто вандализм и осквернение монумента, это самое настоящее оправдание нацизма", - написал он.По словам Миронова, Латвия находится под сильным влиянием США и принимает "антироссийские решения под диктовку Вашингтона". Он добавил, что подобные действия противоречат постановлениям Нюрнбергского трибунала."Отсюда и сносы памятников, и шествия эсесовцев, и запрет советской и российской символики. Такие действия идут вразрез с постановлениями Нюрнбергского трибунала, с которыми вроде как были согласны и США", - отметил он.Миронов заявил, что "войну мы у неонацистов и их пособников выиграем", он также добавил, что трибунал над военными преступниками будет проходить в Одессе."Ответят и за притеснения русских, и за сносы памятников", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220514/slovakiya-1788499850.html

латвия

сша

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в мире, латвия, сша, одесса, сергей миронов, справедливая россия