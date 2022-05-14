Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал наказать осквернителей памятников советским воинам - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/oskorblenie-1788526769.html
Миронов призвал наказать осквернителей памятников советским воинам
Миронов призвал наказать осквернителей памятников советским воинам - РИА Новости, 14.05.2022
Миронов призвал наказать осквернителей памятников советским воинам
Осквернителей памятников советским воинам нужно преследовать как пособников нацистов, оскорбление памяти жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным,... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:00
2022-05-14T15:00
в мире
латвия
сша
одесса
сергей миронов
справедливая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Осквернителей памятников советским воинам нужно преследовать как пособников нацистов, оскорбление памяти жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Осквернителей памятников советским воинам нужно преследовать как нацистских пособников! Такое циничное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным. Это не просто вандализм и осквернение монумента, это самое настоящее оправдание нацизма", - написал он.По словам Миронова, Латвия находится под сильным влиянием США и принимает "антироссийские решения под диктовку Вашингтона". Он добавил, что подобные действия противоречат постановлениям Нюрнбергского трибунала."Отсюда и сносы памятников, и шествия эсесовцев, и запрет советской и российской символики. Такие действия идут вразрез с постановлениями Нюрнбергского трибунала, с которыми вроде как были согласны и США", - отметил он.Миронов заявил, что "войну мы у неонацистов и их пособников выиграем", он также добавил, что трибунал над военными преступниками будет проходить в Одессе."Ответят и за притеснения русских, и за сносы памятников", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220514/slovakiya-1788499850.html
латвия
сша
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, сша, одесса, сергей миронов, справедливая россия
15:00 14.05.2022
 
Миронов призвал наказать осквернителей памятников советским воинам

Лидер "Справедливой России" призвал наказать осквернителей памятников советским воинам

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Осквернителей памятников советским воинам нужно преследовать как пособников нацистов, оскорбление памяти жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Осквернителей памятников советским воинам нужно преследовать как нацистских пособников! Такое циничное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным. Это не просто вандализм и осквернение монумента, это самое настоящее оправдание нацизма", - написал он.
По словам Миронова, Латвия находится под сильным влиянием США и принимает "антироссийские решения под диктовку Вашингтона". Он добавил, что подобные действия противоречат постановлениям Нюрнбергского трибунала.
"Отсюда и сносы памятников, и шествия эсесовцев, и запрет советской и российской символики. Такие действия идут вразрез с постановлениями Нюрнбергского трибунала, с которыми вроде как были согласны и США", - отметил он.
Миронов заявил, что "войну мы у неонацистов и их пособников выиграем", он также добавил, что трибунал над военными преступниками будет проходить в Одессе.
"Ответят и за притеснения русских, и за сносы памятников", - резюмировал он.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
11:30
СК расследует осквернение памятника советским воинам в Словакии
 
В миреЛатвияСШАОдессаСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала