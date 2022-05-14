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Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное минами, сообщили в ДНР - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/obstrel-1788581538.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное минами, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное минами, сообщили в ДНР - РИА Новости, 14.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное минами, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное снарядами и минами крупного калибра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:16
2022-05-14T19:17
специальная военная операция на украине
украина
донецк (днр)
днр
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное снарядами и минами крупного калибра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, украинские войска в 13.20 выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, затем в 18.31 обстреляли Петровский район города, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра. Обстрелу также подвергся населенный пункт Зайцево Южное, в 16.20 по нему было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, а в 18.15 еще три гранаты из СПГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донецк (днр), днр
19:16 14.05.2022 (обновлено: 19:17 14.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное минами, сообщили в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное снарядами и минами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево Южное снарядами и минами крупного калибра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, украинские войска в 13.20 выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, затем в 18.31 обстреляли Петровский район города, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра. Обстрелу также подвергся населенный пункт Зайцево Южное, в 16.20 по нему было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, а в 18.15 еще три гранаты из СПГ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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