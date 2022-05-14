17:50 14.05.2022 (обновлено: 17:53 14.05.2022)
Украинские войска обстреляли Докучаевск из "Града", сообщили в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Докучаевск из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДвор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области
Двор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.