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Глава СК наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"

Глава СК наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага" - РИА Новости, 14.05.2022

Глава СК наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил в Донецке личный состав медалями "Доблесть и отвага", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:28

2022-05-14T17:28

2022-05-14T17:28

владимир путин

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил в Донецке личный состав медалями "Доблесть и отвага", передает корреспондент РИА Новости.Бастрыкин прибыл в Донецк и наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага". Следователи в Донбассе работают в экстремальных условиях, на передовой, в зоне обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/rosgvardiya-1788501506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, донбасс, россия, украина, в мире