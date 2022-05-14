Рейтинг@Mail.ru
Глава СК наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага" - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/nagrada-1788562990.html
Глава СК наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"
Глава СК наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага" - РИА Новости, 14.05.2022
Глава СК наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"
Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил в Донецке личный состав медалями "Доблесть и отвага", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:28
2022-05-14T17:28
владимир путин
донбасс
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bbb3309d724f5ed7e41cece8e8f4ec04.jpg
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил в Донецке личный состав медалями "Доблесть и отвага", передает корреспондент РИА Новости.Бастрыкин прибыл в Донецк и наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага". Следователи в Донбассе работают в экстремальных условиях, на передовой, в зоне обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/rosgvardiya-1788501506.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5114df1d3f1c3ac84f7ca99d1e181c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донбасс, россия, украина, в мире
17:28 14.05.2022
 
Глава СК наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"

Глава СК Бастрыкин в Донецке наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил в Донецке личный состав медалями "Доблесть и отвага", передает корреспондент РИА Новости.
Бастрыкин прибыл в Донецк и наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага". Следователи в Донбассе работают в экстремальных условиях, на передовой, в зоне обстрелов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
11:43Специальная военная операция на Украине
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами
 
Владимир ПутинДонбассРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала