https://ria.ru/20220514/nagrada-1788480837.html
Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации
Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации - РИА Новости, 14.05.2022
Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:14
2022-05-14T10:14
2022-05-14T10:14
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, соответствующие видео в субботу опубликовало Минобороны России.На кадрах - награждение отличившихся военнослужащих медалями "За отвагу", орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами и другими."Для меня огромная честь выполнять свой воинский долг вместе с вами, проявивших мужество, доблесть, отвагу и выполнивших поставленные задачи. И в нашей сегодняшней победе огромная заслуга именно вас, ваших подчиненных", - приводят слова генерала в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788315984.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации
Командующий ЦВО Лапин вручил госнаграды участникам спецоперации за мужество и героизм
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, соответствующие видео в субботу опубликовало Минобороны России.
На кадрах - награждение отличившихся военнослужащих медалями "За отвагу", орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами и другими.
"Для меня огромная честь выполнять свой воинский долг вместе с вами, проявивших мужество, доблесть, отвагу и выполнивших поставленные задачи. И в нашей сегодняшней победе огромная заслуга именно вас, ваших подчиненных", - приводят слова генерала в российском военном ведомстве.