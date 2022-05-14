https://ria.ru/20220514/nagrada-1788480837.html

Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации

Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации - РИА Новости, 14.05.2022

Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:14

2022-05-14T10:14

2022-05-14T10:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785869091_123:0:3764:2048_1920x0_80_0_0_b007d4fe8f8663a124572d38aa384fab.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, соответствующие видео в субботу опубликовало Минобороны России.На кадрах - награждение отличившихся военнослужащих медалями "За отвагу", орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами и другими."Для меня огромная честь выполнять свой воинский долг вместе с вами, проявивших мужество, доблесть, отвагу и выполнивших поставленные задачи. И в нашей сегодняшней победе огромная заслуга именно вас, ваших подчиненных", - приводят слова генерала в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788315984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия