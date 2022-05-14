Рейтинг@Mail.ru
Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/moldoviya-1788463936.html
Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро
Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро - РИА Новости, 14.05.2022
Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро
С начала мая Кишинев платит "Газпрому" за полученный газ в евро, заявил в эфире телеканала RTR Moldova глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T03:39
2022-05-14T03:39
экономика
молдавия
кишинев
газпром
украина
молдовагаз
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190029_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_55a3c1a66badf77c1e0f6c8f46448d0f.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С начала мая Кишинев платит "Газпрому" за полученный газ в евро, заявил в эфире телеканала RTR Moldova глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.По его словам, Молдавия прекратила оплату в долларах согласно договору с российской компанией.Глава "Молдовагаза" уточнил, что по соглашению с "Газпромом" Кишинев может платить и в рублях, и в евро, поскольку Молдавия не входит в список недружественных стран."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. С учетом ситуации в постсоветской республики российская компания заявила о принятии решения подписать соглашение практически на условиях Кишинева, но при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.Условием договоренностей стало проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок голубого топлива с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы энергоресурсов.
https://ria.ru/20220513/gaz-1788297772.html
https://ria.ru/20220511/moldaviya-1788004249.html
молдавия
кишинев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190029_100:0:1300:900_1920x0_80_0_0_fb6c91d3f79082de19f4bee47dc4bf1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, кишинев, газпром, украина, молдовагаз, россия, в мире
03:39 14.05.2022
 
Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро

Глава "Молдовагаза" Чебан: с 1 мая Кишинев платит "Газпрому" за российский газ в евро

© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан
Глава Молдовагаза Вадим Чебан - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С начала мая Кишинев платит "Газпрому" за полученный газ в евро, заявил в эфире телеканала RTR Moldova глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
По его словам, Молдавия прекратила оплату в долларах согласно договору с российской компанией.

"С 1 мая мы платим в евро. Уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях", — отметил Чебан.

Глава "Молдовагаза" уточнил, что по соглашению с "Газпромом" Кишинев может платить и в рублях, и в евро, поскольку Молдавия не входит в список недружественных стран.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:36
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. С учетом ситуации в постсоветской республики российская компания заявила о принятии решения подписать соглашение практически на условиях Кишинева, но при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.
Условием договоренностей стало проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок голубого топлива с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы энергоресурсов.
Избранный президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 21:21
Президент Молдавии назвала ситуацию c энергетикой "очень драматичной"
 
ЭкономикаМолдавияКишиневГазпромУкраинаМолдовагазРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала