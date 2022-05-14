https://ria.ru/20220514/moldoviya-1788463936.html

Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро

Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро - РИА Новости, 14.05.2022

Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро

С начала мая Кишинев платит "Газпрому" за полученный газ в евро, заявил в эфире телеканала RTR Moldova глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T03:39

2022-05-14T03:39

2022-05-14T03:39

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молдавия

кишинев

газпром

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молдовагаз

россия

в мире

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С начала мая Кишинев платит "Газпрому" за полученный газ в евро, заявил в эфире телеканала RTR Moldova глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.По его словам, Молдавия прекратила оплату в долларах согласно договору с российской компанией.Глава "Молдовагаза" уточнил, что по соглашению с "Газпромом" Кишинев может платить и в рублях, и в евро, поскольку Молдавия не входит в список недружественных стран."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. С учетом ситуации в постсоветской республики российская компания заявила о принятии решения подписать соглашение практически на условиях Кишинева, но при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.Условием договоренностей стало проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок голубого топлива с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы энергоресурсов.

https://ria.ru/20220513/gaz-1788297772.html

https://ria.ru/20220511/moldaviya-1788004249.html

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экономика, молдавия, кишинев, газпром, украина, молдовагаз, россия, в мире