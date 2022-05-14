Глава "Молдовагаза" заявил об оплате российского газа в евро
Глава "Молдовагаза" Чебан: с 1 мая Кишинев платит "Газпрому" за российский газ в евро
© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С начала мая Кишинев платит "Газпрому" за полученный газ в евро, заявил в эфире телеканала RTR Moldova глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
По его словам, Молдавия прекратила оплату в долларах согласно договору с российской компанией.
"С 1 мая мы платим в евро. Уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях", — отметил Чебан.
Глава "Молдовагаза" уточнил, что по соглашению с "Газпромом" Кишинев может платить и в рублях, и в евро, поскольку Молдавия не входит в список недружественных стран.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. С учетом ситуации в постсоветской республики российская компания заявила о принятии решения подписать соглашение практически на условиях Кишинева, но при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.
Условием договоренностей стало проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок голубого топлива с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы энергоресурсов.