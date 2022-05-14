https://ria.ru/20220514/likhoradka-1788463222.html
В КНДР за сутки выявили более 17 тысяч случаев новой лихорадки
В КНДР за сутки выявили более 17 тысяч случаев новой лихорадки - РИА Новости, 14.05.2022
В КНДР за сутки выявили более 17 тысяч случаев новой лихорадки
КНДР за пятницу зарегистрировала 17400 новых пациентов с лихорадкой и еще 21 летальный исход, всего заболели более 520 тысяч человек, передает северокорейское... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T03:03
2022-05-14T03:03
2022-05-14T03:06
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коронавирус covid-19
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ким чен ын
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СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. КНДР за пятницу зарегистрировала 17400 новых пациентов с лихорадкой и еще 21 летальный исход, всего заболели более 520 тысяч человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Сообщается, что за 13 мая в КНДР были выявлены еще 17400 пациентов с высокой температурой, еще 21 человек скончался.Председатель КНДР Ким Чен Ын 12 мая посетил Государственный чрезвычайный противоэпидемический штаб и ознакомился с положением дел в стране в связи с распространением в стране заболевания, а 13 мая провел экстренное заседание политбюро Центрального комитета партии.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка".По данным ЦТАК на субботу, с конца апреля по 13 мая по всей стране было выявлено более 524440 человек с высокой температурой, но более 243 тысяч уже выздоровели, более 288 тысяч человек все еще находятся на изоляции и проходят лечение. Всего погибли 27 человек, при этом у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".
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в мире, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), ким чен ын, сеул
03:03 14.05.2022 (обновлено: 03:06 14.05.2022)
В КНДР за сутки выявили более 17 тысяч случаев новой лихорадки
ЦТАК: КНДР за сутки зарегистрировала 17,4 тысячи пациентов с лихорадкой, 21 человек погиб