https://ria.ru/20220514/likhoradka-1788463222.html

В КНДР за сутки выявили более 17 тысяч случаев новой лихорадки

В КНДР за сутки выявили более 17 тысяч случаев новой лихорадки - РИА Новости, 14.05.2022

В КНДР за сутки выявили более 17 тысяч случаев новой лихорадки

КНДР за пятницу зарегистрировала 17400 новых пациентов с лихорадкой и еще 21 летальный исход, всего заболели более 520 тысяч человек, передает северокорейское... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T03:03

2022-05-14T03:03

2022-05-14T03:06

в мире

коронавирус covid-19

кндр (северная корея)

ким чен ын

сеул

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СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. КНДР за пятницу зарегистрировала 17400 новых пациентов с лихорадкой и еще 21 летальный исход, всего заболели более 520 тысяч человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Сообщается, что за 13 мая в КНДР были выявлены еще 17400 пациентов с высокой температурой, еще 21 человек скончался.Председатель КНДР Ким Чен Ын 12 мая посетил Государственный чрезвычайный противоэпидемический штаб и ознакомился с положением дел в стране в связи с распространением в стране заболевания, а 13 мая провел экстренное заседание политбюро Центрального комитета партии.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка".По данным ЦТАК на субботу, с конца апреля по 13 мая по всей стране было выявлено более 524440 человек с высокой температурой, но более 243 тысяч уже выздоровели, более 288 тысяч человек все еще находятся на изоляции и проходят лечение. Всего погибли 27 человек, при этом у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".

https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788384745.html

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в мире, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), ким чен ын, сеул