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Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
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Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров
Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров
Западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:32
2022-05-14T18:38
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов западные страны окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых, договороспособных партнёров", - сказал министр, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.По его словам, никто не застрахован от экспроприации и "государственного пиратства", отчего "не только Россия, но и многие другие снижают зависимость от американского доллара, от западных технологий и рынков".По словам министра, Россия сделала все, чтобы "избежать прямого столкновения, но раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем". "К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда. Что удивляет, так это абсолютно пещерный, русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах", - отметил он."Применяется культура отмены всего русского и разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787769309.html
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в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:32 14.05.2022 (обновлено: 18:38 14.05.2022)
 
Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов западные страны окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых, договороспособных партнёров", - сказал министр, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
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По его словам, никто не застрахован от экспроприации и "государственного пиратства", отчего "не только Россия, но и многие другие снижают зависимость от американского доллара, от западных технологий и рынков".
"Я уверен, что последовательная демонополизация мировой экономики это не какое-то отдалённое будущее", - отметил Лавров.
По словам министра, Россия сделала все, чтобы "избежать прямого столкновения, но раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем". "К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда. Что удивляет, так это абсолютно пещерный, русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах", - отметил он.
"Применяется культура отмены всего русского и разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж", - добавил Лавров.
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