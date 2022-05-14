https://ria.ru/20220514/lavrov-1788532692.html

Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров

Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022

Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров

Западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:32

2022-05-14T15:32

2022-05-14T18:38

в мире

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов западные страны окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых, договороспособных партнёров", - сказал министр, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.По его словам, никто не застрахован от экспроприации и "государственного пиратства", отчего "не только Россия, но и многие другие снижают зависимость от американского доллара, от западных технологий и рынков".По словам министра, Россия сделала все, чтобы "избежать прямого столкновения, но раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем". "К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда. Что удивляет, так это абсолютно пещерный, русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах", - отметил он."Применяется культура отмены всего русского и разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787769309.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779910486.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)