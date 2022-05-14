https://ria.ru/20220514/lavrov-1788531173.html
Последствия гибридной войны против России ощутят все, заявил Лавров
Последствия гибридной войны против России ощутят все, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
Последствия гибридной войны против России ощутят все, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что весь мир ощутит последствия гибридной войны Запада против России. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:23
2022-05-14T15:23
2022-05-14T16:39
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что весь мир ощутит последствия гибридной войны Запада против России."Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения", — сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.По словам Лаврова, все попытки американских и европейских политиков изолировать Россию обречены. Многие эксперты в кулуарах уже признают это, добавил дипломат.Он также назвал политику Запада в отношении России грабительской и подрывающей его репутацию.Министр подчеркнул, что западные санкции подтолкнули дальнейшее сближение Москвы со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда". Он охарактеризовал его как неизбежный процесс, который носит обоюдный характер.Кроме того, Евросоюз, по мнению Лаврова, окончательно утрачивает самостоятельность и жертвует качеством жизни европейцев в угоду интересам США.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, выразившимся в росте цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html
https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787899325.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/lavrov-1788291964.html
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Лавров: "Запад нам объявил тотальную гибридную войну"
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что весь мир ощутит последствия гибридной войны Запада против России. "Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения", — сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
2022-05-14T15:23
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РИА Новости
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в мире, сергей лавров, россия, европа, москва, сша
15:23 14.05.2022 (обновлено: 16:39 14.05.2022)
Последствия гибридной войны против России ощутят все, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну