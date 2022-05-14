https://ria.ru/20220514/lavrov-1788531173.html

Последствия гибридной войны против России ощутят все, заявил Лавров

Последствия гибридной войны против России ощутят все, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022

Последствия гибридной войны против России ощутят все, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что весь мир ощутит последствия гибридной войны Запада против России. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:23

2022-05-14T15:23

2022-05-14T16:39

в мире

сергей лавров

россия

европа

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788547276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aebe904fedb90d54bd3cdb17d831f75a.jpg

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что весь мир ощутит последствия гибридной войны Запада против России."Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения", — сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.По словам Лаврова, все попытки американских и европейских политиков изолировать Россию обречены. Многие эксперты в кулуарах уже признают это, добавил дипломат.Он также назвал политику Запада в отношении России грабительской и подрывающей его репутацию.Министр подчеркнул, что западные санкции подтолкнули дальнейшее сближение Москвы со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда". Он охарактеризовал его как неизбежный процесс, который носит обоюдный характер.Кроме того, Евросоюз, по мнению Лаврова, окончательно утрачивает самостоятельность и жертвует качеством жизни европейцев в угоду интересам США.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, выразившимся в росте цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html

https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787899325.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/lavrov-1788291964.html

россия

европа

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Запад нам объявил тотальную гибридную войну" Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что весь мир ощутит последствия гибридной войны Запада против России. "Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения", — сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике. 2022-05-14T15:23 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия, европа, москва, сша