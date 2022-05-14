https://ria.ru/20220514/kirovsk-1788503136.html

Украинские войска обстреляли Кировск в ЛНР из РСЗО "Ураган"

Украинские войска обстреляли Кировск в ЛНР из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 14.05.2022

Украинские войска обстреляли Кировск в ЛНР из РСЗО "Ураган"

Украинские войска обстреляли населенный пункт Кировск в Луганской народной республике, выпустив два снаряда из РСЗО "Ураган", заявило представительство ЛНР в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:56

2022-05-14T11:56

2022-05-14T11:56

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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Кировск в Луганской народной республике, выпустив два снаряда из РСЗО "Ураган", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Николаевка по населенному пункту Кировск с применением РЗСО "Ураган" (два снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, украина