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Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР - РИА Новости, 14.05.2022
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Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР
Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР - РИА Новости, 14.05.2022
Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения в стране инфекционного заболевания Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением с момента... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T03:14
2022-05-14T15:26
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
сеул
коронавирус covid-19
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СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения в стране инфекционного заболевания Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания республики, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что для того, чтобы проверить работу запущенной в стране "чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда", 14 мая там созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына. В нем участвовали представители Минздрава КНДР и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба, которые доложили обстановку с распространением заболевания.На этой неделе КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка".По его информации, на субботу, с конца апреля по 13 мая по всей стране у более 524 440 человек диагностировали высокую температуру, но свыше 243 тысяч уже выздоровели, 288 тысяч с лишним граждан все еще находятся на изоляции и проходят лечение. Всего погибли 27 человек, при этом у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый стелс-омикрон.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах объявлен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788384745.html
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, сеул, коронавирус covid-19
03:14 14.05.2022 (обновлено: 15:26 14.05.2022)
 
Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР

Ким Чен Ын: КНДР из-за распространения инфекции столкнулась с крупнейшим потрясением

© AP Photo / KRTСеверокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / KRT
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения в стране инфекционного заболевания Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания республики, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что для того, чтобы проверить работу запущенной в стране "чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда", 14 мая там созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына. В нем участвовали представители Минздрава КНДР и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба, которые доложили обстановку с распространением заболевания.
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На этой неделе КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка".

"Генеральный секретарь (Ким Чен Ын. — Прим. ред.) заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания, но мы сколько угодно сможем преодолеть кризис, если не потеряем сосредоточенность на реализации антивирусных мер, будем поддерживать организованность и контроль и усилим борьбу с инфекцией", — передает агентство.

По его информации, на субботу, с конца апреля по 13 мая по всей стране у более 524 440 человек диагностировали высокую температуру, но свыше 243 тысяч уже выздоровели, 288 тысяч с лишним граждан все еще находятся на изоляции и проходят лечение. Всего погибли 27 человек, при этом у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый стелс-омикрон.
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах объявлен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
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