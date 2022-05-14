https://ria.ru/20220514/infektsiya-1788463802.html

Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР

Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР - РИА Новости, 14.05.2022

Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения в стране инфекционного заболевания Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением с момента... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T03:14

2022-05-14T03:14

2022-05-14T15:26

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

сеул

коронавирус covid-19

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СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения в стране инфекционного заболевания Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания республики, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что для того, чтобы проверить работу запущенной в стране "чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда", 14 мая там созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына. В нем участвовали представители Минздрава КНДР и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба, которые доложили обстановку с распространением заболевания.На этой неделе КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка".По его информации, на субботу, с конца апреля по 13 мая по всей стране у более 524 440 человек диагностировали высокую температуру, но свыше 243 тысяч уже выздоровели, 288 тысяч с лишним граждан все еще находятся на изоляции и проходят лечение. Всего погибли 27 человек, при этом у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый стелс-омикрон.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах объявлен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788384745.html

https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788430947.html

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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, сеул, коронавирус covid-19