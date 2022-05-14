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Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр - РИА Новости, 14.05.2022
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Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр
Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр - РИА Новости, 14.05.2022
Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр
Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T18:53
2022-05-14T18:53
финляндия
нато
швеция
йенс столтенберг
александр грушко
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
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ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.Как заявил в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься после тщательного анализа."Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений", - сказала Туппурайнен в эфире Sky News.Министр объяснила, что Финляндии "пришло время" "обзавестись союзниками и получить больше партнеров", но она "не намерена никого провоцировать"."Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы видели, способен действовать и вести очень безжалостную войну", - добавила Туппурайнен.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220514/nato-1788534685.html
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финляндия, нато, швеция, йенс столтенберг, александр грушко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина
18:53 14.05.2022
 
Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр

Финский министр заявила, что страна готова к реакции России на вступление в НАТО

© Kenzo TribouillardШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© Kenzo Tribouillard
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.
Как заявил в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься после тщательного анализа.
"Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений", - сказала Туппурайнен в эфире Sky News.
Министр объяснила, что Финляндии "пришло время" "обзавестись союзниками и получить больше партнеров", но она "не намерена никого провоцировать".
"Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы видели, способен действовать и вести очень безжалостную войну", - добавила Туппурайнен.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 15:44
Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО
 
ФинляндияНАТОШвецияЙенс СтолтенбергАлександр ГрушкоДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Украина
 
 
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