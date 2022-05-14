https://ria.ru/20220514/gotovnost-1788575750.html

Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр

Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр - РИА Новости, 14.05.2022

Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр

Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T18:53

2022-05-14T18:53

2022-05-14T18:53

финляндия

нато

швеция

йенс столтенберг

александр грушко

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.Как заявил в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься после тщательного анализа."Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений", - сказала Туппурайнен в эфире Sky News.Министр объяснила, что Финляндии "пришло время" "обзавестись союзниками и получить больше партнеров", но она "не намерена никого провоцировать"."Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы видели, способен действовать и вести очень безжалостную войну", - добавила Туппурайнен.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/nato-1788534685.html

финляндия

швеция

украина

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финляндия, нато, швеция, йенс столтенберг, александр грушко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина