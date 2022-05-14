https://ria.ru/20220514/gotovnost-1788575750.html
Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр
Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр - РИА Новости, 14.05.2022
Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр
Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T18:53
2022-05-14T18:53
2022-05-14T18:53
финляндия
нато
швеция
йенс столтенберг
александр грушко
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788098700_0:121:3070:1848_1920x0_80_0_0_a4643455604a67ce729a8939572a359d.jpg
ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.Как заявил в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься после тщательного анализа."Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений", - сказала Туппурайнен в эфире Sky News.Министр объяснила, что Финляндии "пришло время" "обзавестись союзниками и получить больше партнеров", но она "не намерена никого провоцировать"."Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы видели, способен действовать и вести очень безжалостную войну", - добавила Туппурайнен.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220514/nato-1788534685.html
финляндия
швеция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788098700_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_643a1ba45451569e364bce6096f7fbb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, нато, швеция, йенс столтенберг, александр грушко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина
Финляндия готова к ответу России на членство страны в НАТО, заявила министр
Финский министр заявила, что страна готова к реакции России на вступление в НАТО
ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.
Как заявил в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко
, решение о российской реакции в случае вступления Финляндии
и Швеции
в НАТО
будет приниматься после тщательного анализа.
"Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений", - сказала Туппурайнен в эфире Sky News.
Министр объяснила, что Финляндии "пришло время" "обзавестись союзниками и получить больше партнеров", но она "не намерена никого провоцировать".
"Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы видели, способен действовать и вести очень безжалостную войну", - добавила Туппурайнен.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине
. Глава альянса Йенс Столтенберг
отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе
, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.