https://ria.ru/20220514/gaz-1788541842.html

Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ

Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ - РИА Новости, 14.05.2022

Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ

Страны "Большой семерки" заявили о важности усиления инвестиций в проекты СПГ и продвижение чистой энергии для снижения зависимости от российских... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:16

2022-05-14T16:16

2022-05-14T16:16

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" заявили о важности усиления инвестиций в проекты СПГ и продвижение чистой энергии для снижения зависимости от российских энергоносителей."Мы признаем важность ускорения инвестиций в развитие разведки и добычи, в том числе в проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), и продвижения использования экологически чистой энергии с целью снижения нашей зависимости от энергоносителей России", - говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/gaz-1788496292.html

великобритания

германия

италия

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, германия, италия, евросоюз, в мире, россия