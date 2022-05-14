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Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ - РИА Новости, 14.05.2022
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Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ
Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ - РИА Новости, 14.05.2022
Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ
Страны "Большой семерки" заявили о важности усиления инвестиций в проекты СПГ и продвижение чистой энергии для снижения зависимости от российских... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:16
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" заявили о важности усиления инвестиций в проекты СПГ и продвижение чистой энергии для снижения зависимости от российских энергоносителей."Мы признаем важность ускорения инвестиций в развитие разведки и добычи, в том числе в проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), и продвижения использования экологически чистой энергии с целью снижения нашей зависимости от энергоносителей России", - говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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великобритания, германия, италия, евросоюз, в мире, россия
16:16 14.05.2022
 
Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ

Страны G7 хотят увеличить инвестиции в проекты СПГ для снижения зависимости от России

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" заявили о важности усиления инвестиций в проекты СПГ и продвижение чистой энергии для снижения зависимости от российских энергоносителей.
"Мы признаем важность ускорения инвестиций в развитие разведки и добычи, в том числе в проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), и продвижения использования экологически чистой энергии с целью снижения нашей зависимости от энергоносителей России", - говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
10:47В России
В МИД России рассказали о будущем поставок газа в Европу
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
 
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