https://ria.ru/20220514/evakuatsiya-1788580190.html

В Турции предложили вывезти по морю раненых националистов с "Азовстали"

В Турции предложили вывезти по морю раненых националистов с "Азовстали" - РИА Новости, 14.05.2022

В Турции предложили вывезти по морю раненых националистов с "Азовстали"

Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, заявил официальный... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T19:04

2022-05-14T19:04

2022-05-14T19:25

в мире

мариуполь

анкара (провинция)

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азовсталь

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын."Мы готовы... Наш корабль готов отправиться в путь и доставить раненых солдат и других гражданских в Турцию", - сказал Калын в интервью агентству Рейтер.Согласно плану Анкары, эвакуированных по суше отправят в порт Бердянска, где их заберет турецкое судно и доставит в Стамбул. По словам представителя Эрдогана, он лично обсуждал это предложение с Владимиром Зеленским, оно "остается на столе", однако Москва на него не согласилась.Как отмечает Калын, этот план - один из ряда предложений по прекращению огня и эвакуации. По мнению советника, он может быть осуществлен, но Анкара ждет окончательного решения Москвы и Киева.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь ".Российский президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни солдат и офицеров ВС РФ, и распорядился заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гумкоридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода " Азовсталь". В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787477993.html

https://ria.ru/20220513/peregovory-1788237233.html

мариуполь

анкара (провинция)

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в мире, мариуполь, анкара (провинция), вооруженные силы рф, евросовет, днр, азовсталь