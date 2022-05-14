https://ria.ru/20220514/energokrizis-1788607800.html

В США не исключили, что в стране наступил худший за 50 лет энергокризис

В США не исключили, что в стране наступил худший за 50 лет энергокризис - РИА Новости, 15.05.2022

В США не исключили, что в стране наступил худший за 50 лет энергокризис

Глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что энергетический кризис, который сейчас переживает страна, может быть самым сложным за последние 50 лет,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-14T23:28

2022-05-14T23:28

2022-05-15T10:04

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калифорния

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что энергетический кризис, который сейчас переживает страна, может быть самым сложным за последние 50 лет, а у американской администрации "нет стратегии" по разрешению ситуации."Мы находимся в величайшем, вероятно, самом сложном энергетическом кризисе за последние 50 лет", - сказал Стюарт в эфире телеканала Fox News.Он добавил, что "цены на дизельное топливо и бензин находятся на рекордно высоком уровне, а запасы - на рекордно низком".По словам Стюарта, "у этой администрации нет стратегии", которая поможет выйти из кризиса."И, откровенно говоря, все действия, которые они предпринимают, контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить эту проблему", - добавил он.Как следует из данных Американской автомобильной ассоциации, цены на бензин в США в субботу вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост. Дороже всего бензин на заправках в штате Калифорния, где галлон в среднем стоит 5,926 доллара.Рост цен на горючее американская администрация называет "подорожанием Путина" и объясняет последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине.Сами США полностью отказались от импорта из РФ нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В попытке нивелировать последствия американские власти проводят товарные интервенции в объеме порядка миллиона баррелей в сутки за счет национального стратегического резерва.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

https://ria.ru/20220507/ssha-1787346627.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, калифорния