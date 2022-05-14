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Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/donbass-1788561430.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска в ЛНР
Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска в ЛНР
Мирная жительница получила ранения в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:20
2022-05-14T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
первомайск
луганская народная республика
россия
сцкк
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские войска дважды обстреляли Первомайск, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра."В результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Первомайск ранена женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/obstrely-1788531752.html
первомайск
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в мире, владимир путин, первомайск, луганская народная республика, россия, сцкк
17:20 14.05.2022
 
Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска в ЛНР

В ЛНР заявили, что при обстреле Первомайска пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские войска дважды обстреляли Первомайск, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра.
"В результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Первомайск ранена женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда
15:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Васильевку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинПервомайскЛуганская Народная РеспубликаРоссияСЦКК
 
 
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