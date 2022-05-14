https://ria.ru/20220514/deystviya-1788540146.html
G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире
G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 14.05.2022
G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире
Страны G7 на фоне конфликта на Украине намерены ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:11
2022-05-14T16:11
2022-05-14T16:11
в мире
санкции в отношении россии
g7
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 на фоне конфликта на Украине намерены ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности."Мы полны решимости ускорить скоординированные многосторонние ответные меры для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддерживаем наших наиболее уязвимых партнеров в этом отношении", - говорится в совместном заявлении.
https://ria.ru/20220503/makron-1786655735.html
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в мире, санкции в отношении россии, g7, украина
G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире
G7 ускорит действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности