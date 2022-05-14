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G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 14.05.2022
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G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире
G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 14.05.2022
G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире
Страны G7 на фоне конфликта на Украине намерены ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:11
2022-05-14T16:11
в мире
санкции в отношении россии
g7
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 на фоне конфликта на Украине намерены ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности."Мы полны решимости ускорить скоординированные многосторонние ответные меры для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддерживаем наших наиболее уязвимых партнеров в этом отношении", - говорится в совместном заявлении.
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в мире, санкции в отношении россии, g7, украина
16:11 14.05.2022
 
G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире

G7 ускорит действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности

Мадрид, Испания
Мадрид, Испания
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 на фоне конфликта на Украине намерены ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности.
"Мы полны решимости ускорить скоординированные многосторонние ответные меры для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддерживаем наших наиболее уязвимых партнеров в этом отношении", - говорится в совместном заявлении.
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В миреСанкции в отношении РоссииG7Украина
 
 
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