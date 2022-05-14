https://ria.ru/20220514/deystviya-1788540146.html

G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире

G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 14.05.2022

G7 ускорит действия для сохранения продовольственной безопасности в мире

Страны G7 на фоне конфликта на Украине намерены ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:11

2022-05-14T16:11

2022-05-14T16:11

в мире

санкции в отношении россии

g7

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568614035_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e875f3a5c2e5099537b9c871dcd8295b.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 на фоне конфликта на Украине намерены ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности."Мы полны решимости ускорить скоординированные многосторонние ответные меры для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддерживаем наших наиболее уязвимых партнеров в этом отношении", - говорится в совместном заявлении.

https://ria.ru/20220503/makron-1786655735.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, санкции в отношении россии, g7, украина