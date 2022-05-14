https://ria.ru/20220514/dela-1788606666.html
СК завел еще два дела против украинских военных
СК завел еще два дела против украинских военных - РИА Новости, 14.05.2022
СК завел еще два дела против украинских военных
Российские следователи возбудили еще два уголовных дела в отношении украинских военных, отдававших приказы об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:12
2022-05-14T23:12
2022-05-14T23:34
луганская народная республика
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ясиноватая
горловка
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили еще два уголовных дела в отношении украинских военных, отдававших приказы об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", в отношении военнослужащих ВСУ, которые уже являются фигурантами других уголовных дел. Это командиры и другие участники украинских вооруженных формирований. Среди них Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Виталий Сущенко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 13 по 14 мая они отдавали и исполняли приказы об обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Докучаевск, Горловка и Ясиноватая в ДНР, а также населенных пунктов Варваровка, Воеводовка, Кременная в ЛНР.Добавляется, что после артиллерийских обстрелов Петровского и Киевского районов Донецка погиб один и ранены двое мирных жителя. В Ясиноватой погиб один мужчина, ранения получили два человека. В городе Докучаевске ранена одна женщина. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Воеводовка и Варваровка ЛНР получили ранения два мирных жителя."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к этим преступлениям", - добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20220514/silovik-1788503648.html
https://ria.ru/20220514/rassledovanie-1788580763.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
ясиноватая
горловка
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луганская народная республика, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ясиноватая, горловка
23:12 14.05.2022 (обновлено: 23:34 14.05.2022)
СК завел еще два дела против украинских военных
Следственный комитет завел еще два дела против украинских военных