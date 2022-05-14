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Правительство выделило средства на сооружения для очистки Байкала - РИА Новости, 14.05.2022
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Правительство выделило средства на сооружения для очистки Байкала
Правительство выделило средства на сооружения для очистки Байкала - РИА Новости, 14.05.2022
Правительство выделило средства на сооружения для очистки Байкала
Правительство РФ одобрило выделение средств на строительство сооружений для очистки загрязненных сточных вод, стекающих в Байкал и другие водные объекты... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:24
2022-05-14T15:24
общество
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
байкал
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на строительство сооружений для очистки загрязненных сточных вод, стекающих в Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, сообщается на сайте кабмина.Как отмечается в сообщении правительства, на заседании был рассмотрен, в частности, вопрос о выделении Минстрою России в 2022 году бюджетных ассигнований на субсидию бюджету Бурятии на модернизацию и строительство очистных сооружений."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предложен в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в составе национального проекта "Экология". Имеется в виду обеспечение начала строительства объекта "Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ".
https://ria.ru/20220511/baykal-1787922941.html
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общество, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), байкал
15:24 14.05.2022
 
Правительство выделило средства на сооружения для очистки Байкала

Правительство выделило средства на строительство сооружений для очистки Байкала

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВизит-центр "Байкал заповедный" на берегу озера Байкал в Бурятии
Визит-центр Байкал заповедный на берегу озера Байкал в Бурятии - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Визит-центр "Байкал заповедный" на берегу озера Байкал в Бурятии . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на строительство сооружений для очистки загрязненных сточных вод, стекающих в Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, сообщается на сайте кабмина.
Как отмечается в сообщении правительства, на заседании был рассмотрен, в частности, вопрос о выделении Минстрою России в 2022 году бюджетных ассигнований на субсидию бюджету Бурятии на модернизацию и строительство очистных сооружений.
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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект предложен в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в составе национального проекта "Экология". Имеется в виду обеспечение начала строительства объекта "Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ".
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