https://ria.ru/20220514/baykal-1788531579.html

Правительство выделило средства на сооружения для очистки Байкала

Правительство выделило средства на сооружения для очистки Байкала - РИА Новости, 14.05.2022

Правительство выделило средства на сооружения для очистки Байкала

Правительство РФ одобрило выделение средств на строительство сооружений для очистки загрязненных сточных вод, стекающих в Байкал и другие водные объекты... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:24

2022-05-14T15:24

2022-05-14T15:24

общество

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

байкал

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на строительство сооружений для очистки загрязненных сточных вод, стекающих в Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, сообщается на сайте кабмина.Как отмечается в сообщении правительства, на заседании был рассмотрен, в частности, вопрос о выделении Минстрою России в 2022 году бюджетных ассигнований на субсидию бюджету Бурятии на модернизацию и строительство очистных сооружений."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предложен в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в составе национального проекта "Экология". Имеется в виду обеспечение начала строительства объекта "Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ".

https://ria.ru/20220511/baykal-1787922941.html

https://ria.ru/20220427/baykal-1785687015.html

россия

байкал

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), байкал