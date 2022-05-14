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Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/bankrotstvo-1788458928.html
Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США
Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США - РИА Новости, 14.05.2022
Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США
Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший накануне голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву, заявил,... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T00:21
2022-05-14T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
рэнд пол
чак шумер
владимир путин
украина
сша
киев
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший накануне голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву, заявил, что желает Украине успеха, но не ценой банкротства США. Об этом он рассказал на радиостанции WMAL DC.Ранее сенатор не согласился с внесенным в конгресс законопроектом, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств в помощь Киеву. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отверг эту инициативу.Отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь члены верхней палаты парламента обсудят документ по новой помощи Украине в обычном порядке. Палата представителей одобрила этот законопроект еще в начале недели.В конце апреля президент США Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.
https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html
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в мире, рэнд пол, чак шумер, владимир путин, украина, сша, киев, государственный департамент сша, вашингтон
00:21 14.05.2022 (обновлено: 00:37 14.05.2022)
 
Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США

Сенатор от Кентукки Пол заявил, что выступает против успеха Украины ценой банкротства США

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший накануне голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву, заявил, что желает Украине успеха, но не ценой банкротства США. Об этом он рассказал на радиостанции WMAL DC.
Ранее сенатор не согласился с внесенным в конгресс законопроектом, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств в помощь Киеву. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отверг эту инициативу.

"Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны", — отметил Пол.

Отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь члены верхней палаты парламента обсудят документ по новой помощи Украине в обычном порядке. Палата представителей одобрила этот законопроект еще в начале недели.
В конце апреля президент США Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРэнд ПолЧак ШумерВладимир ПутинУкраинаСШАКиевГосударственный департамент СШАВашингтон
 
 
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