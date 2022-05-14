00:21 14.05.2022 (обновлено: 00:37 14.05.2022)
Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США
Сенатор от Кентукки Пол заявил, что выступает против успеха Украины ценой банкротства США
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Ранее сенатор не согласился с внесенным в конгресс законопроектом, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств в помощь Киеву. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отверг эту инициативу.
"Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны", — отметил Пол.
Отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь члены верхней палаты парламента обсудят документ по новой помощи Украине в обычном порядке. Палата представителей одобрила этот законопроект еще в начале недели.
В конце апреля президент США Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.