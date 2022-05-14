https://ria.ru/20220514/bankrotstvo-1788458928.html

Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США

Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США - РИА Новости, 14.05.2022

Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший накануне голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву, заявил,... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T00:21

2022-05-14T00:21

2022-05-14T00:37

специальная военная операция на украине

в мире

рэнд пол

чак шумер

владимир путин

украина

сша

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший накануне голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву, заявил, что желает Украине успеха, но не ценой банкротства США. Об этом он рассказал на радиостанции WMAL DC.Ранее сенатор не согласился с внесенным в конгресс законопроектом, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств в помощь Киеву. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отверг эту инициативу.Отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь члены верхней палаты парламента обсудят документ по новой помощи Украине в обычном порядке. Палата представителей одобрила этот законопроект еще в начале недели.В конце апреля президент США Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Помимо этого, западные страны ввели новые санкции против России, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на рынках топлива и продуктов питания.

https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

сша

киев

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рэнд пол, чак шумер, владимир путин, украина, сша, киев, государственный департамент сша, вашингтон