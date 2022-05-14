https://ria.ru/20220514/azovstal-1788495296.html

Сотрудник "Азовстали" рассказал, как прятался в бомбоубежище

Сотрудник "Азовстали" рассказал, как прятался в бомбоубежище - РИА Новости, 14.05.2022

Сотрудник "Азовстали" рассказал, как прятался в бомбоубежище

Житель Мариуполя Василий Кузьмин со своей семьей был вынужден почти два месяца скрываться в бомбоубежище комбината "Азовсталь", который оккупировали украинские... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:56

2022-05-14T10:56

2022-05-14T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Мариуполя Василий Кузьмин со своей семьей был вынужден почти два месяца скрываться в бомбоубежище комбината "Азовсталь", который оккупировали украинские военные. Он рассказал РИА Новости о том, как прощался с жизнью, выходя на поиски еды, как ранили его сына, и почему он считает, что Мариуполь должен стать российским.Подозрительная тишинаВасилий Кузьмин много лет проработал аппаратчиком очистки газа на комбинате "Азовсталь", и когда в конце февраля в городе стало неспокойно, работу не бросил. Тогда они еще продолжали жить на окраине Мариуполя, а когда ситуация накалилась, решили укрыться в одном из цехов завода. "Ходили на работу до 2 марта, пока завод полностью не остановился, потом решили остаться в цеху биохимии, где жена работала. Тогда украинских военных там было еще мало, было более ли менее безопасно", - вспоминает Кузьмин.Позже обстрелы стали усиливаться. "Девятого марта был сильный обстрел ночью, на окраине города шли бои, а вечером все подозрительно стихло. Мой сын Коля и работница цеха Аня вышли посмотреть, что творится снаружи. Мина прилетела прямо под двери, где они стояли. Аню убило, а сына осколками порезало, были ребра сломаны", - рассказал он. Украинские военные увезли Колю в госпиталь. Долгое время с ним не было никакой связи, и только недавно Кузьмин узнал, что сын выжил, и его уже выписали из больницы.Под землейПосле этого случая семья решила укрыться в одном из бомбоубежищ, расположенных на территории завода, где вместе с ними укрылись еще 28 человек - в основном женщины и дети. Там, как они решили, было безопаснее, чем на поверхности. "Было довольно холодно – не выше 14 градусов. Продовольствия было совсем мало, и трясло каждые 10-15 минут", - сказал он, отметив, что к тому времени комбинат уже заняли ВСУ и "азовцы" (члены украинского нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело)."К стрельбе постепенно привыкли, стали наоборот тишины бояться, потому что когда бомбардируют, знаешь, что происходит, а когда тишина, то неизвестность", - рассказал Кузмин. Дети, которых среди укрывшихся в бомбоубежище было много, тоже освоились, как могли. "Делали топоры из бумаги", - добавляет 11-летняя дочь Кузьмина Саша.На поверхности"Из бомбоубежища мы с ребятами выходили только по утрам, около 5.00, чтобы достать еды и воды. Перед выходом каждый раз прощались навсегда", - рассказал собеседник агентства. На поверхности, с его слов, он видел несколько убитых работников завода, которые, вероятно, прятались в других бомбоубежищах и так же, как он, выходили за едой. "Насчитал шесть костров помимо нашего, то есть еще в шести бомбоубежищах, видимо, люди готовили", - пояснил он. Это было в конце марта, а спустя месяц костров осталось два.Эвакуацию с территории завода, по словам Кузьмина, им организовали Красный крест и ООН. "Нас вывезли 1 мая в Безыменное в ДНР, там фильтрационный центр... Когда появилась связь, узнали, что у жены отец умер, сердце не выдержало", - сказал Кузьмин. Организовать похороны помогли российские военные. "Нас отвезли в Донецк, где мы забрали тело, вывезли в Запорожскую область, на его родину, чтобы мы могли устроить похороны. Потом жена осталась за мамой присмотреть, а нас с дочкой до российской границы довезли… Обеспечили едой, транспортом и зеленые коридоры устроили по всем блокпостам", - сказал собеседник.Россия - будущееПо его словам, он бы очень хотел, чтобы теперь Мариуполь стал российским. "Во-первых, дело в образовании. Дочку в школе вынуждают учить украинский язык, который даже я не знаю, пять раз в неделю, а русский преподают только один раз в неделю", - сказал он. Со слов дочери, даже английский и немецкий языки, которые ей приходилось учить в школе, преподавали чаще, чем русский."Еще одна причина – это восстановление города. Россия, я думаю, поднимет Мариуполь в кратчайшие сроки, и там можно будет жить и работать, а Украина…", - говорит он. Кузьмин отметил, что в перспективе надеется вернуться жить в родной город.

https://ria.ru/20220514/mariupol-1788470241.html

https://ria.ru/20220513/azovstal-1788298149.html

https://ria.ru/20220513/maroderstvo-1788366553.html

https://ria.ru/20220513/mariupol-1788281549.html

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Работник "Азовстали" об обстреле мирных жителей украинскими военными Украинские военные обстреливали жителей, прятавшихся в бомбоубежищах под "Азовсталью", рассказал сотрудник завода, который провел с семьей под землей почти 2 месяца. Сейчас он в Ростове-на-Дону и надеется, что Мариуполь в будущем может стать частью Ростовской области. 2022-05-14T10:56 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красный крест, оон